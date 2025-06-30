Крым, оккупированный Донбасс и РФ под ракетными ударами ВСУ: куда летят Storm Shadow (видео)

Крылатые ракеты Storm Shadow атакуют Крым и Донецк, несколько целей полетело в направлении Новошахтинска Ростовской области РФ. В Ахтубинске возле Капустиного Яра объявили угрозу ракетного удара.

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Около девяти украинских истребителей запустили крылатые ракеты. Об этом пишет российский Telegram-канал "ЧП Севастополь".

Кадры пусков сняты в Херсонской области. Российский паблик 13 TACTICAL отмечал полеты нескольких целей в направлении на Джанкой, Новошахтинск Ростовской области и даже немецких Тaurus на Ростов.

Отметим, что Германия собиралась поставлять ракеты Taurus для ВСУ.

В воинских частях Севастополя звучит сигнал тревоги, в Красноперекопском районе прозвучал взрыв или пуск. Движение транспорта на Керченском мосту перекрыли, сообщает мониторинговый канал "Крымский ветер".

В Нoвoалексеевке Херсoнскoй oбласти рядoм с границей полуострова слышали в 21:40 гул от прoлета ракеты в стoрoну пoлуoстрoва. Мониторинговые паблики сообщают о пролетах британских ракет Storm Shadow над севером Крыма и в сторону Ростовской области РФ.

Российские милитари-паблики писали о прилетах в Донецке и Ясиноватой, системы ПВО якобы отрабатывали по воздушным целям.

В центральной части города очевидцы видели задымление.

По предварительным данным, Воздушные силы ВСУ атаковали металлургический комбинат в Донецке и железнодорожную станцию ​​в Ясиноватой.

Позже сообщалось о прилете по штабу 8-й общевойсковой армии РФ, который располагался в Донецком ЦУМе.

Командование Сил обороны не комментировало сведения о ракетных ударах по оккупированному Донбассу и Крыму.

Ракетная опасность возле Капустиного Яра

Красный режим ракетной опасности также введен в Ахтубинске Астраханской области. Мэр города Александр Сиваков призывает местных жителей оставаться в домах, избегать скоплений людей и внимательно следить за официальной информацией.

В Ахтубинске расположен одноименный аэродром. Также в Астраханской области находится ракетный полигон "Капустин Яр", откуда россияне запускали баллистическую ракету средней дальности "Орешник".

От линии фронта до Ахтубинска и полигона расстояние составляет более 600 км.

Напомним, западные СМИ подсчитывали остаток западных крылатых ракет у ВСУ. По состоянию на конец мая могло остаться около 40 комплектов ATACMS.

Великобритания и Германия работают над производством нового оружия для глубокого и высокоточного удара. Дальность поражения целей новой ракеты превысит 2000 километров.