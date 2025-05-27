Дальнобойные удары по РФ: сколько ATACMS, Storm Shadow осталось у Украины и на что их потратить

Запад предоставил Украине до сотни ракет для дальнобойных ударов по Российской Федерации, и ими били по целям на оккупированных территориях и в ближайшем радиусе от границ. Партнеры могут отменить ограничения, но тогда выяснится, что этих ракет слишком мало для нанесения вреда россиянам, заметил военный обозреватель.

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О ситуации с ракетами для дальнобойных ударов по РФ написало издание Forbes.

Обозреватель Forbes Себастиан Роблин обратил внимание на заявления европейцев об отмене ограничений на действия Украины. В этом контексте его заинтересовало, сколько мощных ракет может быть у ВСУ, какие возможности партнеров и по каким целям можно ударить. В заключении он написал, что дальнобойных средств поражения слишком мало, а их дальность ограничена еще и потому, что приходится петлять между изгибами рельефа. По мнению Роблина, Украине следует внимательно выбирать цели, чтобы нанести ущерб ВС РФ имеющимися средствами. При этом следует учесть. что пока запад принимал решение, россияне за два года наладили работу ПВО.

"Если произойдет существенная поддержка поставок ракет дальнего радиуса действия Украине, это может расширить возможности Киева ставить под угрозу ключевые объекты в пределах нескольких сотен миль от Украины — по крайней мере выборочно", — написало Forbes.

Дальнобойные удары по РФ — детали

В статье Forbes подсчитали сколько каких ракет могло остаться у Украины.

ATACMS (старые ракеты M39 малой дальности и более новые) — было менее 50 комплектов, которые поступили с осени 2024 года. В течение, условно, 6-9 месяцев состоялось шесть атак с использованием этих средств, подсчитало Forbes. То есть на складах могло остаться около 40 комплектов. Storm Shadow/SCALP — Украина могла получить "несколько сотен" этих ракет, "плюс" 40 ед., которые в январе прислала Франция. На портале сообщили, что Франция, Италия и Великобритания до 2022 года закупили 1 600 таких средств поражения и все их использовали. Между тем на производстве изготовили около 50 ед. (100 — очень сомнительно). Forbes не написало, сколько ракет могло остаться у Украины. Taurus — немецкие дальнобойные ракеты, о которых говорят третий год, но не отправляют. Германия имеет 600 таких ракет, но они нуждаются в ремонте. Кроме того, производственные линии закрыты, но если Швеция их восстановит, то речь идет о 40-60 ракетах в год.

Ориентировочные подсчеты показывают возможные объемы поставок новых европейских дальнобойных ракет — около 100 в год. О новых поставках из США речь пока не идет. Тем временем остаток ATACMS — около 40, написало Forbes.

Дальнобойные удары по РФ — какая дальность ракет ATACMS Фото: Forbes Дальнобойные удары по РФ — какова дальность ракет Storm Shadow Фото: Forbes

Обозреватель пояснил, что ориентировочная дальность указанных дальнобойных ракет — до 500 км. Реальное расстояние даже меньше, потому что нужно учитывать рельеф, который огибают крылатые ракеты. Но даже с учетом этих ограничений он признал большую пользу от таких средств поражения, чем от дальнобойных беспилотников, которые сейчас использует Украина. Учитывая это, на Forbes назвали цели, по которым стоило бы бить ВСУ:

базы истребителей-бомбардировщиков, используемых для планирования бомбардировок на передовой;

по стратегическим бомбардировщикам, баллистическим ракетам и беспилотникам-камикадзе, совершающим налеты на украинские города.

"Эти угрозы можно эффективнее уничтожать на земле, чем в воздухе, и это объясняет принцип "целься в лучника, а не в стрелу", — подытожило медиа.

Отметим, издание The Economist в мае 2025 года сообщило о количестве дальнобойных ракет РФ, которые изготавливаются российским ВПК. Согласно данным RUSI, россияне ежегодно получают 1400 баллистических ракет "Искандер" и 500 ракет Х-101.

Напоминаем, 26 мая федеральный канцлер Германии заявил об отмене ограничений Украины для дальнобойных ударов по РФ. Тем временем на Defense Express рассказали, на какое дальнобойное оружие могут рассчитывать европейские партнеры.