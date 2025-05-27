Далекобійні удари по РФ: скільки ATACMS, Storm Shadow залишилось в України та на що їх витратити

Захід надав Україні до сотні ракет для далекобійних ударів по Російській Федерації, і ними били по цілях на окупованих територіях і в найближчому радіусі від кордонів. Партнери можуть скасувати обмеження, але тоді з'ясується, що цих ракет надто мало для завдання шкоди росіянам, зауважив військовий оглядач.

Related video

Про ситуацію з ракетами для далекобійних ударів по РФ написало видання Forbes.

Оглядач Forbes Себастіан Роблін звернув увагу на заяви європейців про скасування обмежень на дії України. У цьому контексті його зацікавило, скільки потужних ракет може бути у ЗСУ, які можливості партнерів і по яких цілях можна вдарити. У висновку він написав, що далекобійних засобів ураження надто мало, а їхня дальність обмежена ще й тому, що доводиться петляти між вигинами рельєфу. На думку Робліна, Україні слід уважно обирати цілі, щоб завдати шкоди ЗС РФ наявними засобами. Водночас слід врахувати, що поки захід ухвалював рішення, росіяни за два роки налагодили роботу ППО.

"Якщо відбудеться суттєва підтримка поставок ракет далекого радіусу дії Україні, це може розширити можливості Києва ставити під загрозу ключові об'єкти в межах кількох сотень миль від України — принаймні вибірково", — написало Forbes.

Далекобійні удари по РФ — деталі

У статті Forbes підрахували, скільки яких ракет могло залишитись в України.

ATACMS (старі ракети M39 малої дальності та новіші) — було менш як 50 комплектів, які надійшли з осені 2024 року. Протягом, умовно, 6–9 місяців відбулось шість атак з використанням цих засобів, підрахувало Forbes. Тобто на складах могло залишитись приблизно 40 комплектів. Storm Shadow/SCALP — Україна могла отримати "кілька сотень" цих ракет, "плюс" 40 од., які у січні надіслала Франція. На порталі повідомили, що Франція, Італія та Британія до 2022 року закупили 1 600 таких засобів ураження і всі їх використали. Тим часом на виробництві виготовили приблизно 50 од. (100 — дуже сумнівно). Forbes не написало, скільки ракет могло залишитись в України. Taurus — німецькі далекобійні ракети, про які говорять третій рік, але не надсилають. Німеччина має 600 таких ракет, але вони потребують ремонту. Крім того, виробничі лінії закриті, але якщо Швеція їх відновить, то ідеться про 40–60 ракет на рік.

Орієнтовні підрахунки показують можливі обсяги постачання нових європейських далекобійних ракет — приблизно 100 на рік. Про нові постачання зі США поки не ідеться. Тим часом залишок ATACMS — приблизно 40, написало Forbes.

Далекобійні удари по РФ — яка дальність ракет ATACMS Фото: Forbes Далекобійні удари по РФ — яка дальність ракет Storm Shadow Фото: Forbes

Оглядач пояснив, що орієнтовна дальність вказаних далекобійних ракет — до 500 км. Реальна відстань навіть менша, бо потрібно враховувати рельєф, який огинають крилаті ракети. Але навіть з врахуванням цих обмежень він визнав більшу користь від таких засобів ураження, ніж від далекобійних безпілотників, які зараз використовує Україна. З огляду на це, на Forbes назвали цілі, по яких варто було б бити ЗСУ:

бази винищувачів-бомбардувальників, що використовуються для планування бомбардувань на передовій;

по стратегічних бомбардувальниках, балістичних ракетах та безпілотниках-камікадзе, що здійснюють нальоти на українські міста.

"Ці загрози можна ефективніше знищувати на землі, ніж у повітрі, і це пояснює принцип "цілься в лучника, а не в стрілу", — підсумувало медіа.

Зазначимо, видання The Economist у травні 2025 року повідомило про кількість далекобійних ракет РФ, які виготовляються російським ВПК. Згідно з даними RUSI, росіяни щороку отримують 1400 балістичних ракет "Іскандер" та 500 ракет Х-101.

Нагадуємо, 26 травня федеральний канцлер Німеччини заявив про скасування обмежень Україні для далекобійних ударів по РФ. Тим часом на Defense Express розповіли, на яку далекобійну зброю можуть розраховувати європейські партнери.