Європа планує отримати 4 тисячі ракет: яка частина дістане до Москви, — аналітики (інфографіка)

ВПК країн Європи повинен виготовити 4 200 ракет різних типів для захисту від Росії. Франція може закрити питання з ракетами морського базування, Франція разом з Британією — з ракетами повітряного базування. Проблема полягає в тому, що лише разом з ракетами США вони дістануть до Москви, написали аналітики.

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Аналіз ракетного потенціалу Європи провели на порталі Defense Express.

На порталі розповіли про звіт Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), опублікований 15 травня 2025 року. У звіті ідеться про Європу, якій знадобиться 1 трлн дол., щоб налагодити оборону після того, як США підуть. З цієї суми третина, тобто 344 млрд дол., має піти на виробництво та закупівлю озброєння. У переліку — 400 винищувачів, 600 танків, 200 САУ, 100 РСЗВ тощо. Серед іншого, ідеться про 4 200 крилатих ракет, написало DE. З них 3 тис. — ракети повітряного базування, 1 200 — морського базування. Сумарна вартість ракет — близько 12 млрд дол. Аналітики пояснили, що для Європи не проблема відшукати кошти для налагодження оборони. Проблема полягає у тому, що європейська промисловість отримає виклики, з якими складно впоратись, а оновлені арсенали Європи не дістануть до Москви, ідеться у статті.

Ракети Європи — деталі

На Defense Express описали виробничі потужності Європи й пояснили, у чому полягає проблема. Аналітики навели два основних аргументи.

По-перше, промисловість матиме проблеми з виготовленням 4 200 крилатих ракет у стислі строки:

ракети морського базування — Франція здатна виготовити 200 ракет MdCN, тобто шосту частину від необхідних 1 200 од. У статті не вказано, за який період [ймовірно, за рік];

ракети повітряного базування — Франція та Велика Британія, власниці крилатих Scalp-EG/Storm Shadow, за весь час існування цього виду зброї виготовили 3 тис. боєголовок. Зауважмо, на порталі missilethreat вказано, що виробництво запустили у 2003 році, тобто на рік — близько 143. А потрібно, як вказано у звіті IISS, 3 тис.

По-друге, на DE опублікували карту з дальністю ураження ракет, які сподівається мати Європа. При цьому аналітики зауважили, що європейці, схоже, все ще покладають на далекобійні ракети США. Наприклад, IISS вважає, що у 2026 році у Німеччині базуватиметься комплекс Typhon, який запускає Tomahawk. Карта наочно демонструє, що Європа не може діставати вглиб російської території, якщо доведеться давати відсіч. JASSM, Taurus, Storm Shadow, MdCN ледь дістають до Московської області, якщо їх встановити на кордоні Польщі. Єдине, що "покриває" Москву — американські Tomahawk, наголосили аналітики.

Ракети Європи - дальність засобів ураження, які є у європейців Фото: The International Institute for Strategic Studies

"Це ставить питання не тільки про те, чи зможе Європа створити необхідної потужності ракетний арсенал, але й також – чи зможе видобути із цього потрібний стратегічний ефект", — підсумовується у статті Defense Express.

Зазначимо, у квітні Фокус проаналізував можливості ракет Taurus, які Німеччина, ймовірно, надасть Україні. Ракета має бойову частину вагою 600 кг і летить на відстань до 500 км. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко пояснив, що цими засобами ураження ЗСУ буде бити по мостах, військових базах, командних пунктах ЗС РФ. Втім це суттєво не змінить ситуацію на фронті, але росіянам буде важче воювати.

Нагадуємо, у травня президент Франції Емманюель Макрон повідомив, за яких умову він може розкрити "ядерну парасольку" над країнами Європи.