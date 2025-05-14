Макрон готовий поділитись "ядерною парасолькою", але за трьох умов: аналітики оцінили шанси

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що готовий «розпочати дискусію» про ядерне стримування з партнерами. Він анонсував офіційне визначення рамок «в найближчі тижні й місяці».

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Про це відомо з коментаря французького лідера Емманюеля Макрона в ефірі TF1 від 14 травня.

Він виступив за те, щоб Франція поділилась силами ядерного стримування з рештою Європи. Зокрема, йшлося про розміщення літаків, озброєних ядерними бомбами, в інших країнах. Таким чином вже діють США, які розширили "ядерну парасольку" на союзників.

"Враховуючи час, в якому ми живемо, я хотів би, щоб ми могли взяти участь у навчаннях з усіма партнерами, які цього бажають, щоб побачити, чи зможемо ми піти далі", — зауважив він.

Політик пояснив, що США мають ядерну зброю у Бельгії, Німеччині, Італії та Туреччині. Тепер дискусію про розширення "ядерної парасольки" готова відкрити й Франція.

"Я визначу рамки дуже офіційно в найближчі тижні й місяці, але ми вже почали процес із застереженнями, про які я згадав", — заявив Макрон.

Застереження, про які мова, — це три умови: Франція не платитиме за чужу безпеку; не ділитиметься тим, що необхідно їй для власного захисту; остаточні рішення — за президентом Франції.

"Наша Європа була побудована в першу чергу для миру. Ми зібрали докупи те, що використовували для виробництва зброї, щоб воювати один проти одного. Потім це був ринок, процвітання. Зараз мова йде про владу. Наш найбільший виклик — залишатися вільними. Якщо європейці хочуть залишитися вільними, вони повинні озброїтися, проявити солідарність і діяти як стримувальний фактор", — підкреслив французький лідер.

У The Financial Times передали, що Макрон веде переговори щодо можливостей захисту від Росії з Німеччиною й Польщею, а також іншими неназваними європейськими країнами. Зазначається, що такий крок розглядають у відповідь на те, що президент США Дональд Трамп навпаки хоче скоротити присутність своїх сил в Європі й змусити союзників взяти більше відповідальності за власну безпеку на себе.

США десятиліттями були головним гарантом європейської безпеки, значною мірою й завдяки "ядерній парасольці". За угодою НАТО ядерні бомби контролюються Вашингтоном, але призначенні для перевезення і скидання літаками союзників — Бельгії, Німеччини, Греції, Італії, Нідерландів і Туреччини.

У виданні зауважили, що в Європі "були шоковані" очевидною готовністю Трампа підірвати НАТО, водночас там побоюються довгострокової загрози з боку Росії для континенту. Макрон заявив про "момент геополітичного пробудження", і хоч у Європі не хочуть, щоб США відкривали гарантії, лідери Німеччини й Польщі закликали готуватись до такого сценарію.

У ЗМІ пояснили, що ядерний арсенал Франції — набагато менший, ніж у США, тож такого ж рівня безпеки вона запропонувати Європі не може. Неназваний французький чиновник спрогнозував, що попри активні дискусії навряд чи буде переглянута ядерна доктрина країни. Однак, на його думку, можуть бути внесені інші зміни, щоб продемонструвати рішучість Парижа.

Водночас європейці намагаються уникнути будь-яких ризиків підриву оборонних відносин з Вашингтоном. Лідери Франції й Німеччини раніше запевняли, що будь-які дискусії про "ядерну парасольку" Європи — це про доповнення вже наявних гарантів в межах НАТО.

Нагадаємо, також президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що Європа і зокрема Франція "потроїли виробництво зброї" і все вироблене передають Україні. Він назвав одну умову, за якої готовий говорити з лідером РФ Володимиром Путіним.

Спецпосланник президента США Кіт Келлог озвучив умову, за якої Дональд Трамп приїде на мирні переговори у Стамбул. Політик зауважив, що американський лідер "володіє мистецтвом укладання угод" і "дійсно знає, як зробити так, щоб вони працювали".