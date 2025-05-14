"Зробили все, що могли": Макрон розповів про санкції і "розуміння" Україною питання щодо територій

Президент Франції Емманюель Макрон розповів, що Європа та зокрема Франція "потроїли виробництво зброї", і все, що виготовляють, відправляють до України, яка, за його словами, "має розуміння", що "повернути всі території не зможе". Сам Макрон готовий знову поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним за однієї умови.

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Нові заяви Макрона щодо російсько-української війни передає французьке видання Le Figaro.

Французький президент заявив, що готовий знову поговорити з Володимиром Путіним, однак лише тоді, коли війна в Україні закінчиться. При цьому Макрон ставить під сумнів залежність Європи від Сполучених Штатів Америки.

"Ми знаємо, що американські інтереси в Європі будуть дедалі менш присутніми, оскільки вони односторонньо вивели свої війська, зокрема, з Афганістану", — зазначив політик.

Коментуючи питання нових санкцій проти Росії, анонсованих напередодні, Макрон заявив, що вони можуть бути застосованими вже "найближчими днями", якщо Кремль не буде дотримуватися режиму припинення вогню.

"На кону в Україні стоїть наша безпека. Ми хочемо припинення вогню на суші, морі та в повітрі протягом 30 днів. Росія хоче, щоб припинення вогню обговорювалося в Туреччині. Ми хочемо запровадити санкції проти Росії найближчими днями за домовленістю зі Сполученими Штатами", — підкреслив французький президент.

За словами Макрона, санкції стали ефективним інструментом дії. Французький лідер стверджує, що Європа зробила "зробила все, що необхідно" для завершення війни в Україні.

"Ми віддали величезну кількість снарядів, величезну кількість систем. Ми втричі збільшили виробництво, і все, що ми виробляємо, йде в Україну. Ми зробили все, що могли", — розповів Макрон.

Перша гарантія безпеки — українська армія

Макрон також зазначив, що українці "мають ясність, щоб сказати, що вони не зможуть повернути собі всі свої території". При цьому французький лідер уточнив, що після підписання ймовірної мирної угоди та у разі наступних російських атак після припинення вогню "виникне питання присутності сил підтримки" на її території або ж "питання мандату ООН".

"Першою гарантією безпеки має бути сильна українська армія. Ми не можемо покинути Україну, оскільки вона не вступить до НАТО", — стверджує Макрон.

При цьому французький президент згадав про розміщення європейських сил в Україні: за його словами, це мають бути "сили підтримки", які розмістяться на віддалених від лінії фронту територіях.

"Це була б сила, яка б відмовила Росію від продовження будь-якого конфлікту", — зазначив Макрон.

Нагадаємо, 13 травня у Financial Times розповіли, що російська армія перекидає сили на ключові напрямки фронту.

Також 13 травня у МЗС РФ розповіли, чого очікують від України на переговорах у Стамбулі.