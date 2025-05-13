Готують масштабніший наступ: ЗС РФ перекидають сили на ключові ділянки фронту, — FT

На тлі мирних переговорів у Стамбулі Кремль може готувати новий масштабний наступ ЗС РФ на територію України. Представники української розвідки розповіли журналістам, що окупанти перекидають сили до найважливіших ділянок лінії боєзіткнення.

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Про це пише 13 травня Financial Times із посиланням на неназваних співробітників Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

За словами журналістів, у розвідці їм повідомили, що росіяни, ймовірно, "готуються до масштабнішого наступу, перекидаючи сили до ключових гарячих точок на полі бою, замість того, щоб сигналізувати про свою готовність до мирних переговорів".

Також журналісти посилаються на дані української аналітичної групи DeepState про те, що окупанти цього тижня змогли захопити території навколо міст Покровськ і Торецьк у Донецькій області, які є одними з ключових ділянок фронту у російсько-українській війні.

Покровський напрямок на мапі DeepState станом на 12 травня Фото: скриншот Торецький напрямок на мапі DeepState станом на 12 травня Фото: скриншот

Крім того, автори статті наводять слова президента України Володимира Зеленського про те, що Україна прагне встановлення негайного та всеосяжного 30-денного припинення вогню як передумови для ширших офіційних перемовин.

Новий наступ РФ: що відомо

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко 13 травня заявив, що Путін відмовляється від ведення мирних переговорів і планує провести масштабний літній наступ. Міністерство оборони Великої Британії також відзначає активізацію наступальних операцій ЗС РФ.

Заступник керівника Офісу президента, полковник ЗСУ, екскомандир 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Павло Паліса в опублікованому 11 травня інтерв'ю розповів про основні цілі ЗС РФ в найближчому майбутньому. За його словами, ворожі підрозділи робитимуть спроби прорвати українську оборону в Запорізькій області та форсувати Дніпро в Херсонській.