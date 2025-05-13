Російські війська просунулися в Торецьку та на Покровському напрямку, – DeepState

У ніч на 13 травня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських військ в Торецьку, а також біля кількох населених пунктів на Покровському напрямку в Донецькій області.

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Про оновлення ситуації на фронті розповіли у Telegram-каналі проєкту DeepState уночі 13 травня.

Згідно з оновленою мапою бойових дій, російські війська частково просунулись в Торецьку, а також поблизу населених пунктів Романівка та Новооленівка на Покровському напрямку.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся у Торецьку та Новооленівки", — йдеться у повідомленні.

Російські війська частково просунулись в Торецьку Фото: Deep State

Ситуація на фронті: що кажуть у Генштабі ЗСУ

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ за 13 травня зазначено, що ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 78 авіаційних ударів, скинув 141 керовану бомбу. Крім цього, здійснив понад 5400 обстрілів, з них 103 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3058 дронів-камікадзе.

"Найгарячішим" залишається Покровський напрямок. Українські захисники зупинили 60 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Нова Полтавка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Удачне, Новосергіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка, Стара Миколаївка, Малинівка, Єлизаветівка, Попів Яр, Новомиколаївка, Муравка, Олексіївка. Зокрема, на Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 24 атаки.

Нагадаємо, Збройні сили Російської Федерації намагаються наступати під Покровськом та могли встановити прапор у селі Котлярівка, розташованому неподалік адміністративного кордону Дніпропетровської області. Український боєць з позивним "Мучной" підтвердив складну ситуацію на вказаному відтинку фронту.

Фокус раніше також писав, що військових 24-го мотострілецького полку російської армії, що зараз дислокуються у Херсонській області, активно "мінусує" власне командування, а також нальоти українських FPV-дронів. Збройні сили України атакують росіян при спробах закріплення на островах на Дніпрі, однак ті знову і знову повторюють власні помилки.