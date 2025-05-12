ЗС РФ могли захопити Котлярівку і майже у Дніпропетровській області: що кажуть військові (карти)

Збройні сили Російської Федерації намагаються наступати під Покровськом та могли встановити прапор у селі Котлярівка, розташованому неподалік адміністративного кордону Дніпропетровської області. Український боєць з позивним "Мучной" підтвердив складну ситуацію на вказаному відтинку фронту.

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Про наступ під Покровськом написало Міноборони РФ у Telegram-каналі, і про це ж розповів "Мучной".

Вдень 12 травня російське командування заявило, що підрозділи ЗС РФ начебто окупували Котлярівку під Покровськом. Крім того, противник відзвітував про активний наступ на усіх відтинках фронту — від Сумської до Запорізької області.

На карті аналітиків DeepState можна відшукати населений пункт, про окупацію якого написало російське Міноборони. Котлярівка — село Покровського району Донецької області, у якому до вторгнення РФ жило близько сотні осіб. Відстань до адміністративного кордону Дніпропетровської області — до 3 км, свідчить карта. Поки що аналітики не позначили, що село повністю під контролем РФ: зафарбована лише п'ята частина. "Язик" південніше Котлярівки, який показує російський прорив, з'явився, орієнтовно, 4-5 травня.

Наступ РФ - яка відстань від Котлярівки до адмінкордону Дніпропетровської обдасті Фото: DeepState

Наступ РФ — що відбувається під Покровськом

Тим часом боєць "Мучной" описав ситуацію на Покровському напрямку, на якому триває наступ РФ. Він підтвердив, що ворог дійсно окупував Котлярівку та встановив прапор у західній частині села. Військовий заявив, що бійці ЗСУ вперто тримали населений пункт, але їм все ж довелось відійти.

"Котлярівка повністю захоплена та перебуває під контролем ворога, ганчірку встановлено у західній частині. Наші козаки боролися за кожний будинок, за кожний клаптик землі. Так вийшло, що противник досяг своєї мети", — написав він.

Крім того, у дописі розповідається про бої на інших ділянках під Покровськом. Серед іншого, "Мучной" виділив події біля Удачного: українці вдало скинули бомбу GBU-39 на позиції противника. Також він зауважив активний тиск біля Звірового, коли ворог використовує лісопосадки, щоб підібратись ближче. Військовий згадав про села Новосергіївку, Новоолексіївку, Новомиколаївку, Горіхове (за 1 км від адмінмежі). Щодо останнього населеного пункту — то росіяни з підрозділу "Судный день" зайшли на околиці та запустили оптоволоконний FPV-дрон, який влучив в українську бронемашину, ідеться у дописі.

Наступ РФ - ситуація на Покровському напрямку станом на 11-12 травня Фото: DeepState

Генштаб ЗСУ у звіті, опублікованому о 16:00 12 травня, не підтвердило втрату Котлярівки. Село фігурує як населений пункт, біля якого ЗС РФ робили спробу наступу. Під Покровськом сумарно нарахували 29 російських штурмів, ідеться у звіті.

Зазначимо, 5 травня аналітики DeepState писали про наступ РФ та ситуацію під Котлярівкою. Аналітики написали, що село вже на той час було під контролем підрозділів ЗС РФ.

Нагадуємо, 11 травня на карті бойових дій з'явились нові позначки, як означають просування ЗС РФ на Лиманському, Покровському, Новопавлівському напрямках. Тим часом військовий 42-ї ОМБр ЗСУ Святослав Лесюк з позивним "Князь" розповів, як живеться цивільним у місті Костянтинівка, за 20 км від лінії фронту.