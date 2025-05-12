ВС РФ могли захватить Котляровку и почти в Днепропетровской области: что говорят военные (карты)

Вооруженные силы Российской Федерации пытаются наступать под Покровском и могли установить флаг в селе Котляровка, расположенном недалеко от административной границы Днепропетровской области. Украинский боец с позывным "Мучной" подтвердил сложную ситуацию на указанном отрезке фронта.

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О наступлении под Покровском написало Минобороны РФ в Telegram-канале, и об этом же рассказал "Мучной".

Днем 12 мая российское командование заявило, что подразделения ВС РФ якобы оккупировали Котляровку под Покровском. Кроме того, противник отчитался об активном наступлении на всех отрезках фронта — от Сумской до Запорожской области.

На карте аналитиков DeepState можно отыскать населенный пункт, об оккупации которого написало российское Минобороны. Котляровка — село Покровского района Донецкой области, в котором до вторжения РФ жило около сотни человек. Расстояние до административной границы Днепропетровской области — до 3 км, свидетельствует карта. Пока аналитики не обозначили, что село полностью под контролем РФ: закрашена лишь пятая часть. "Язык" южнее Котляровки, который показывает российский прорыв, появился, ориентировочно, 4-5 мая.

Наступление РФ — какое расстояние от Котляровки до админграницы Днепропетровской обдасти Фото: DeepState

Наступление РФ — что происходит под Покровском

Между тем боец "Мучной" описал ситуацию на Покровском направлении, на котором продолжается наступление РФ. Он подтвердил, что враг действительно оккупировал Котляровку и установил флаг в западной части села. Военный заявил, что бойцы ВСУ упорно держали населенный пункт, но им все же пришлось отойти.

"Котляровка полностью захвачена и находится под контролем врага, тряпка установлена в западной части. Наши казаки боролись за каждый дом, за каждый клочок земли. Так получилось, что противник достиг своей цели", — написал он.

Кроме того, в заметке рассказывается о боях на других участках под Покровском. Среди прочего, "Мучной" выделил события у Удачного: украинцы удачно сбросили бомбу GBU-39 на позиции противника. Также он отметил активное давление у Зверевого, когда враг использует лесопосадки, чтобы подобраться ближе. Военный вспомнил о селах Новосергиевка, Новоалексеевка, Новониколаевка, Ореховое (в 1 км от админграницы). Что касается последнего населенного пункта — то россияне из подразделения "Судный день" зашли на окраины и запустили оптоволоконный FPV-дрон, который попал в украинскую бронемашину, говорится в заметке.

Наступление РФ — ситуация на Покровском направлении по состоянию на 11-12 мая Фото: DeepState

Генштаб ВСУ в отчете, опубликованном в 16:00 12 мая, не подтвердил потерю Котляровки. Село фигурирует как населенный пункт, возле которого ВС РФ предпринимали попытку наступления. Под Покровском суммарно насчитали 29 российских штурмов, говорится в отчете.

Отметим, 5 мая аналитики DeepState писали о наступлении РФ и ситуации под Котляровкой. Аналитики написали, что село уже в то время было под контролем подразделений ВС РФ.

Напоминаем, 11 мая на карте боевых действий появились новые отметки, которые означают продвижение ВС РФ на Лиманском, Покровском, Новопавловском направлениях. Тем временем военный 42-й ОМБр ВСУ Святослав Лесюк с позывным "Князь" рассказал, как живется гражданским в городе Константиновка, в 20 км от линии фронта.