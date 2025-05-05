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Военный Фокус Российско-украинская война

ВС РФ приблизились на расстояние менее трех километров к Днепропетровской области, — DeepState

Российские войска на фоне флага
Фото: Силы обороны Запорожского края | Российская армия (иллюстративное фото)

В понедельник, 5 апреля, аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск на расстояние менее трех километров до административной границы Днепропетровской области с Донецкой.

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Об этом стало известно из карты DeepState.

В частности, за последние сутки российские военные захватили поселок Котляровка в Покровском районе Донецкой области. Поэтому согласно данным Google Maps, до административной границы Днепропетровской и Донецкой областей войскам Российской Федерации осталось примерно 2,2 километра.

Карта захваченной территории Покровского района Fullscreen
Захваченная территория Россией в Покровском районе
Фото: Скриншот
Карта Google, на которой изображено расстояние до админграницы Днепропетровщины с Донецкой областью Fullscreen
Расстояние от захваченной территории до админграницы
Фото: Скриншот

Напомним, Константиновка Донецкой области снова под угрозой. Российские войска активизировали свои действия в этом направлении, сосредоточив усилия на использовании современных FPV-дронов и наступлении с нескольких флангов. Опрошенные Фокусом аналитики предупреждают: город становится одной из ключевых целей российской кампании в Донецкой области в 2025 году.

Ранее Фокус также писал, что Вооруженные силы Российской Федерации попытались прорваться западнее Великой Новоселки Донецкой области, подступая к дороге, которая направляется в Запорожскую область. Враг атаковал в трех точках на небольшом отрезке фронта, применив почти сотню мотоциклов.