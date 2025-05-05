Почти сотня мотоциклов: ВС РФ атаковали в трех точках под Великой Новоселкой, — DeepState

Вооруженные силы Российской Федерации попытались прорваться западнее Великой Новоселки Донецкой области, подступая к дороге, которая направляется в Запорожскую область. Враг атаковал в трех точках на небольшом отрезке фронта, применив почти сотню мотоциклов.

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О попытке наступления ВС РФ, которая состоялась 3 мая, рассказали в Telegram-канале проекта DeepState.

Аналитики описали ситуацию на 12-километровой дуге между населенными пунктами Новодаровка и Новоселка, расположенными к западу от Большой Новоселки. Россияне пытались атаковать в трех направлениях — в сторону Свободного Поля (от Привольного), в сторону Зеленого-Поля и Новоселки, в сторону Новополя. В заметке указано, что вперед бросили более 75 мотоциклов и две роты пехоты (от 160 до 500 чел.). Подразделения ВС РФ провели 46 штурмов, написали на DeepState.

По итогам вражеских атак 3 мая удалось обезвредить суммарно 135 ед. живой силы противника, сообщили аналитики. Потери врага — 90 погибших и 45 раненых. Впрочем, россиянам удалось несколько продвинуться, указано в заметке. Продвижение ВС РФ — на западном фланге "дуги" возле Новодаровки (добрались и закрепились в лесополосе) и на дороге в сторону Зеленого Поля (перешли реку Ворона).

"Тяжелая ситуация сложилась на участке от Новодаровки до Вольного Поля", — подытожили аналитики DeepState.

В 7-8 км от линии боев, о которых рассказали аналитики, — точка, в которой сходятся три украинские области: Донецкая, Запорожская и Днепропетровская, свидетельствует карта DeepState. Последние изменения отметок на карте в указанном регионе произошли около 18 марта.

Наступление РФ — ситуация под Ведикой Новоселкой 5 мая Фото: DeepState

Наступление РФ — детали

В отчете Генштаба ВСУ, который появился в 8 ч. 5 мая, рассказывается о наступлении ВС РФ на Новопавловском направлении. Украинское командование доложило о штурмах на линии от Константинополя до Новодаровки: насчитали 52 попытки продвинуться. Указанное направление — второе по количеству атак россиян, следует из отчета. На первом месте — бои под Покровском со 115 штурмами.

Отметим, 2 апреля в комитете по национальной безопасности объяснили, ожидать ли нового наступления ВС РФ по всей длине тысячекилометрового фронта. Представитель комитета заявил, что такое вряд ли произойдет, поскольку враг не имеет достаточно сил для такого масштабного наступления. Между тем аналитики Института изучения войны заинтересовались другим направлением, на котором ожидали усиленной активизации россиян. В отчете ISW указано, что Кремль хотел бы захватить Лиман и Боровую, чтобы лучше закрепиться на оккупированной Луганской области.

Напоминаем, в начале апреля Фокус собрал мнения военных, командования и экспертов относительно того, возможно ли наступление РФ с севера. Между тем в марте военный эксперт Александр Гетьман заявил о возможности новой наступательной кампании Кремля, которая продлится 6-9 месяцев.