Новое наступление РФ на север Украины: осуществит ли враг прорыв из Беларуси осенью, — оценки экспертов

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский считает, что запланированные на осень совместные учения России и Беларуси могут "перерасти" в новое наступление на Украину. Фокус выяснил, насколько высока такая вероятность, каково состояние обороны севера страны, и при чем здесь Польша и Прибалтика.

Related video

Главнокомандующий Александр Сырский заявил, что россияне могут использовать масштабные учения России и Беларуси "Запад-2025" для прикрытия подготовки к наступлению.

"Видимость учений — это наиболее приемлемый способ перебазировать, перебросить войска, сконцентрировать на каком-то направлении и создать группировку войск. Собственно, так начиналось и в 2022 году. Вы же помните, что сначала была создана группировка, она проводила учения, и мы все надеялись, что они закончатся, российские войска вернутся на свою территорию", — Сирский также рассказал, что Силы обороны Украины учитывают возможный фактор нападения РФ с границы с Беларусью.

Вторжение в Украину в 2022 году: как Беларусь помогла России

В начале полномасштабного вторжения в феврале 2022 года Россия использовала территорию Беларуси как плацдарм для наступления на север Украины, в частности в направлении Киева. С белорусской территории в Украину заходили российские войска, техника и осуществлялись ракетные удары. Перед вторжением Россия проводила совместные с Беларусью военные учения, которые стали прикрытием для накопления сил. Даже после ухода российских войск с севера Украины в Беларуси оставалось определенное количество российских сил, а также проводились тренировки мобилизованных россиян на белорусских полигонах.

Также российская авиация использует белорусское воздушное пространство для запуска ракет по Украине. С белорусских аэродромов взлетали самолеты и беспилотники, которые атаковали украинские города. Также Россия размещает на территории Беларуси ядерное оружие.

Сам президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что не собирается нападать на Украину.

Новое наступление на Украину: хватит ли РФ личного состава

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что количество войск РФ на территории Беларуси будет зависеть от целей российской группировки во время учений. А именно их количество, обеспечение боеприпасами и техникой.

"Во время полномасштабного вторжения в 2022 году Россия ввела в Украину около 40 тысяч военных. Эти силы были хорошо укомплектованы, и имели более высокую боеспособность, чем сейчас, но даже этого оказалось мало. Поэтому, если Россия снова захочет атаковать Украину, скажем, со стороны Беларуси, ей придется собрать не менее 80–100 тысяч солдат. Впрочем, если на территории Беларуси будут находиться 15–20 тысяч, то это может быть серьезным основанием для беспокойства", — говорит Фокусу эксперт.

По словам Коваленко, даже группировка в 10–20 тысяч солдат может донимать Силы обороны Украины диверсионными нападениями или провокациями.

Есть ли угроза для Польши и стран Балтии от ВС РФ в Беларуси

Александр Коваленко утверждает, что наступательная группа РФ, которая может сформировать во время учений, может угрожать Польше и Прибалтике. Они могут спровоцировать гибридную провокацию против этих стран.

"В тот период, когда США не является надежным партнером и начинает процесс вывода войск из Польши, это может быть таким триггером для Путина. И он может действительно попытаться где-то во второй половине 2025 года реализовать какой-то сценарий настолько дерзкий, к которому командование НАТО может просто быть неготовым. Это тот же сценарий, как прорыв через Сувальский коридор в Калининградскую область, например", — считает обозреватель.

В свою очередь военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный отрицает возможность атаки Россией территорий Польши и Прибалтики.

"Польше и Прибалтийским странам вряд ли будет угрожать эта группировка, потому что у России сейчас нет ресурсов, чтобы воевать одновременно с Украиной, с Польшей", — утверждает эксперт.

Север под угрозой? Готова ли Украина к новому наступлению РФ

По словам Нарожного, Киевщина, Черниговщина, Житомирщина и Ровенщина — очень непростая для российского наступления местность. Она изрезана лесами, болотами и реками. К тому же ее хорошо укрепили украинские войска.

"На севере Украины есть две или три дороги, по которым, теоретически, может продвигаться враг. Но есть одно "но". Этим направлением командовал генерал Сергей Наев и он занимался тем, что строил там инженерные укрепления, рвы они копали через дороги из Беларуси, закопали, по его словам, полмиллиона мин, то есть на всех участках, где теоретически может наступать враг. Если они туда зайдут, то они там прямо на границе, увязнут в этих лесах и в этих болотах. Для них будет такая самоубийственная операция", — рассказал Фокусу Нарожный.

По данным эксперта, Силы обороны сейчас держат на севере войска, которые ожидают теоретическую возможность нападения РФ.

"Поэтому отбрасывать такую возможность нельзя, но я рассматриваю как очень низкую возможность того, что такая операция хотя бы приблизительно может быть успешной" — резюмирует Нарожный.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о планировании операции Сил обороны в Курской области. По его словам, накануне Курского наступления он в буквальном смысле объездил все подразделения и каждому рассказал, для чего Украина должна туда идти.