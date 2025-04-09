О наступлении ВСУ на Курскую область знали только 4 человека: Сырский рассказал, как планировалась операция

О планировании операции Сил обороны в Курской области с самого начала знали лишь 4 человека, а за 2 недели до самой операции — лишь командиры. Она требовала очень детальной, тщательной подготовки. В частности, подготовки личного состава, потому что перейти государственную границу другого государства для многих стало моральным барьером.

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Об этом в интервью LB.ua рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, накануне Курского наступления он в буквальном смысле объездил все подразделения и каждому рассказал, для чего Украина должна туда идти, поскольку командиры спрашивали, законно ли это.

"Если вы помните, летом прошлого года ситуация была настолько критическая для нас — враг начал наступательную операцию. Сначала хотел наступать на Харьков, но нам удалось опередить его в действиях. Враг не ожидал, что у нас есть какие-то резервы. Нам удалось вывести семь бригад для ротации, и когда уже стало абсолютно понятно, что враг начнет наступление на Харьков, мы выдвинули все наши резервы", — рассказал Александр Сырский.

По его словам, оккупанты планировали осуществить стратегическое наступление после завершения боевого слаживания 44-го армейского корпуса, численность которого колебалась в пределах 140-160 тысяч. Они планировали наступать на двух направлениях — Харьковском и Сумском.

Зато Украина опередила РФ и выдвинула свои войска еще до того, как 44-й армейский корпус прошел боевое слаживание. Эти действия стали неожиданными для российского командования, и оно приняло решение наступать теми силами, которые у них были на тот момент.

По украинским данным, россиян было где-то 46 тысяч в районе Белгорода и 23-26 тысяч на Сумском направлении.

"Дальше вы знаете — начались действия, они оказались, в целом, неудачными, потому что враг завяз в Волчанске. Они продвинулись на 9 километров в районе Липцев возле Харькова, но потом нам удалось отбросить их назад на 2 километра, и фактически после этого линия стабилизировалась", — рассказал главком.

После этого противник перегруппировался, завершил подготовку 44 корпуса и фактически с середины июня начал наступать на Часов Яр, Торецк, Нью-Йорк, Покровск, Запорожье, на Купянском направлении, на Лиманском.

"Ситуация была критическая, и в этих условиях надо было сделать что-то такое, чтобы максимально ослабить натиск врага. И тогда, собственно, родилась идея провести свое контрнаступление там, где противник этого не ожидает и где он наиболее слаб", — рассказал Александр Сырский.

В этот момент украинское командование заметило, что ВС РФ перебросили свои силы с границы с Сумщиной на Харьковское направление, и таким образом обнажили свою границу.

Благодаря тому, что Украине удалось доукомплектовать пять бригад, которые заменили бригады ДШВ на Торецком направлении и в районе Часового Яра, вывести их и подготовить "фактически с колес", они смогли начать наступление на Курщину 6 августа.

"Главное, что нам удалось все это сохранить в тайне. Никто не знал. Сначала четыре человека, потом, конечно, знали командиры уже непосредственно за 2 недели до наступательных действий. Но это требовало очень детальной, тщательной подготовки. В частности, подготовки личного состава, потому что перейти государственную границу, как оказалось, это тоже для некоторых был своеобразный такой моральный барьер", — сказал украинский генерал.

Он отметил, что накануне наступления буквально объездил все подразделения, роты, встретился с солдатами и каждому рассказал, для чего Украина туда идет и почему именно здесь, потому что были даже командиры, которые задавали вопросы, законно ли это.

Напомним, что ранее Александр Сырский рассказал, что ВСУ планировали освободить Бахмут и Соледар, но им просто не хватило сил.

Также Сырский заявил, что российская армия уже начала наступательные действия на Сумскую и Харьковскую области, о чем недавно предупреждал президент Владимир Зеленский.