"Рассчитывали на неожиданность": Сырский рассказал, почему ВСУ не освободили Бахмут и Соледар

Если бы ВСУ имели 5 бригад на Бахмутском направлении в 2023 году, они бы смогли освободить города Бахмут и Соледар. Но из-за нехватки сил и средств "авантюристические действия" сошли на нет.

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Об этом в интервью LB.ua рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Журналистка издания поинтересовалась у украинского генерала, правда ли, что по его инициативе план наступления ВСУ в 2023 году был изменен и вместо одного направления удара Силы обороны начали наступательные действия сразу на трех направлениях, что якобы стало причиной неуспеха.

"Каждый наш офицер, генерал, который участвовал в боевых действиях, знает, что это вообще не соответствует действительности. Да, мы провели наступление южнее Бахмута. Но мы проводили наступательные действия двумя бригадами из состава группировки. Если бы мы имели пять бригад, думаю, что и Бахмут, и Соледар были бы освобождены. Причем противник сам ушел бы из них", — сказал Сырский.

Он добавил, что по замыслу, украинские войска должны были перерезать 3 основные дороги, по которым оккупанты осуществляли логистическое обеспечение своих сил. Но уже на этапе планирования командование понимало, что сил у Украины недостаточно — было только 2 бригады, но был расчет на неожиданность.

"Мы рассчитывали на неожиданность, на то, что мы такими, не то чтобы авантюристическими, но смелыми действиями пробьем оборону противника с учетом того, что она не была готова, не была такая, как, например, на Запорожье. И вот мы рассчитывали на то, что мы сможем продвинуться, перерезать дорогу между Бахмутом и Горловкой", — рассказал главком

Кроме этого Силы обороны планировали перерезать с одной стороны дорогу между Бахмутом и Дебальцево, которая была основной для обеспечения ВС РФ, а от нее отходила дорога на Попасную.

"В принципе, это три дороги, по которым осуществлялось логистическое обеспечение группировки, которая насчитывала 20 тысяч. Если бы нам удалось перерезать эти пути, враг был бы вынужден отступать. Иначе попал бы в ловушку. Но так не случилось. К сожалению. У нас просто банально не хватило сил и средств", — сказал Александр Сырский.

Напомним, что ранее Александр Сырский поделился воспоминаниями боев за Киевскую область. По словам Сырского, это стало возможным благодаря смелости и профессионализму украинских воинов, а также поддержке гражданских, которые всеми возможными способами помогали обороне.