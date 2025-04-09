"Розраховували на несподіванку": Сирський розповів, чому ЗСУ не звільнили Бахмут і Соледар

Якби ЗСУ мали 5 бригад на Бахмутському напрямку у 2023 році, вони б змогли звільнити міста Бахмут і Соледар. Але через брак сил та засобів "авантюристичні дії" зійшли нанівець.

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Про це в інтерв'ю LB.ua розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Журналістка видання поцікавилася в українського генерала, чи це правда, що з його ініціативи план наступу ЗСУ у 2023 році був змінений і замість одного напрямку удару Сили оборони розпочали наступальні дії одразу на трьох напрямках, що нібито стало причиною неуспіху.

"Кожен наш офіцер, генерал, який брав участь у бойових діях, знає, що це взагалі не відповідає дійсності. Так, ми провели наступ південніше Бахмута. Але ж ми проводили наступальні дії двома бригадами зі складу угруповання. Якби ми мали п’ять бригад, думаю, що і Бахмут, і Соледар були б звільнені. Причому противник сам пішов би з них", — сказав Сирський.

Він додав, що за задумом, українські війська мали перерізати 3 основні дороги, якими окупанти здійснювали логістичне забезпечення своїх сил. Але вже на етапі планування командування розуміло, що сил у України недостатньо — було лише 2 бригади, але був розрахунок на несподіванку.

"Ми розраховували на несподіванку, на те, що ми такими, не те щоб авантюристичними, але сміливими діями проб’ємо оборону противника з урахуванням того, що вона не була готова, не була така, як, наприклад, на Запоріжжі. І от ми розраховували на те, що ми зможемо просунутися, перерізати дорогу між Бахмутом та Горлівкою", — розповів головком

Крім цього Сили оборони планували перерізати з одного боку дорогу між Бахмутом і Дебальцевим, яка була основною для забезпечення ЗС РФ, а від неї відходила дорога на Попасну.

"В принципі, це три дороги, якими здійснювалося логістичне забезпечення угруповання, яке нараховувало 20 тисяч. Якщо б нам вдалося перерізати ці шляхи, ворог був би вимушений відступати. Інакше потрапив би до пастки. Але так не сталося. На жаль. У нас просто банально не вистачило сил і засобів", — сказав Олександр Сирський.

Нагадаємо, що раніше Олександр Сирський поділився спогадами боїв за Київщину. За словами Сирського, це стало можливим завдяки сміливості та професіоналізму українських воїнів, а також підтримці цивільних, які всіма можливими способами допомагали обороні.