"Зустріли запеклий опір": головком ЗСУ поділився деталями оборони Києва

2 квітня 2022 року Сили оборони України звільнили Київську область від російських військ, завершивши Київську оборонну операцію, яка тривала 38 діб. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розкрив деякі подробиці операції.

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Два роки тому Україна здобула одну з перших значущих перемог у повномасштабній війні — Київська область була повністю звільнена від російських окупантів.

"Тоді я очолював Сухопутні війська Збройних Сил України. Маючи дані розвідки, розумів: одним із головних напрямків удару буде Київ", — написав у Facebook Сирський, зазначивши, що запропонував свою кандидатуру для керівництва обороною столиці.

За його словами, до початку повномасштабного вторгнення українське командування провело підготовку до оборони столиці:

Київ і область були розділені на сектори з призначенням командувачів;

організовано внутрішній і зовнішній рубежі оборони;

виведено на позиції техніку та особовий склад;

проведено інженерне обладнання укріплених районів;

організовано систему вогню.

"На шляху до столиці загарбники зустріли запеклий опір у населених пунктах, які стали символами незламності. Серед них — міста-герої Буча, Ірпінь, Гостомель. Захисники та захисниці цих міст стали національними легендами", — наголосив головком.

Попри нестачу сучасної західної техніки та озброєнь, українська армія змогла не тільки утримати Київ, а й витіснити противника з області. За словами Сирського, це стало можливим завдяки сміливості та професіоналізму українських воїнів, а також підтримці цивільних, які всіма можливими способами допомагали обороні.

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Також генерал зазначив, що перемога в Київській оборонній операції стала не тільки важливим військовим успіхом, а й сильним сигналом світу про те, що Україна здатна перемагати.

"Я пишаюся кожним солдатом, сержантом і офіцером, які продемонстрували відвагу, військову майстерність і витримку. Схиляю голову перед пам'яттю тих, хто віддав свої життя за звільнення Київщини та перемогу України", — підсумував головнокомандувач ЗСУ.

Раніше Олександр Сирський заявив, що головним пріоритетом для ЗСУ залишається утримання позицій і запобігання просуванню противника. При цьому значна увага приділяється посиленню підготовки військовослужбовців і розвитку безпілотних систем.