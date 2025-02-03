Зменшуємо ударний потенціал противника: Сирський окреслив пріоритети ЗСУ на лютий

Головком зазначив, що пріоритетом залишається утримання позицій і запобігання просуванню противника. Також значна увага приділяється посиленню підготовки бійців та розвитку безпілотних систем.

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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський підбив підсумки першого місяця 2025 року й окреслив ключові завдання на лютий. За його словами, ситуація на фронті залишається складною, проте українська армія продовжує ефективно завдавати ударів по військових об'єктах противника, зокрема на території Росії. Про це 3 лютого головком написав в Facebook.

"Ситуація складна, але ми гідно даємо відсіч. Продовжуємо результативно знищувати воєнні об’єкти противника з метою зменшення його ударного потенціалу. Нищимо ворога як на території України, так і в Росії", — повідомив генерал.

Сирський зазначив, що пріоритетом залишається утримання позицій і запобігання просуванню противника. При цьому значна увага приділяється посиленню підготовки військовослужбовців і розвитку безпілотних систем.

"Серед пріоритетів — зокрема й операція в Курській області та ураження воєнних об’єктів вглиб країни-агресора.", — зазначив головком.

За його словами, триває нарощування боєздатності Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, морської піхоти та Сил безпілотних систем. Особлива увага приділяється забезпеченню передових підрозділів особовим складом і технікою, а також переведенню військовослужбовців із небойових частин у бойові.

Також Сирський наголосив на важливості підвищення якості підготовки новобранців, їхньої адаптації перед бойовими завданнями та посилення психологічної стійкості військ.

"Адже від того, як ми підготуємо і навчимо людей, залежить стійкість війська", — додав головком.

Він попередив, що лютий стане складним періодом для української армії, однак російські війська також зіткнуться із серйозними труднощами.

"Лютий буде непростим для нашого війська, але й ворогу доведеться несолодко… Противник не зменшує інтенсивність своїх атак, і саме на цьому тлі відбуватиметься виконання наших задач", — підсумував головнокомандувач ЗСУ.

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Нагадаємо, в ніч на 3 лютого кілька об'єктів на території РФ зазнали атаки безпілотників. Під удар потрапили нафтопереробний завод "Лукойла" у Волгограді, Астраханський газопереробний завод та інші об'єкти.