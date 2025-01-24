Переведення військових техніків ППО та авіації в піхоту: Генштаб ЗСУ нагадав про заборону Сирського

Військових, які обслуговують західні системи ППО IRIS-Т, за твердженням нардепа Олексія Гончаренка, переводять у піхоту. У Генштабі ЗСУ запевняють, що проблему вирішено і висококваліфікованих фахівців Повітряних сил не чіпають.

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Розпорядження головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського про заборону переведення до піхотних підрозділів висококваліфікованих спеціалістів Повітряних сил ЗСУ чинне, тож їм нема чого хвилюватися. Про це розповів Фокусу речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій.

Висококваліфікований персонал ВПС, який пройшов підготовку і спеціалізується саме на обслуговуванні літаків, не переводитимуть у піхоту, додав спікер.

На зазначених фахівців було витрачено кошти, їхній унікальний досвід фактично ніхто не замінить. Тим не менш, потреба в особовому складі піхоти не зникла.

Окремо Ліховий зауважив, що потрібно підвищити кількість особового складу в механізованих бригадах. Поточні можливості мобілізації, на жаль, не покривають цю потребу, тому зменшуються деякі частини ЗСУ, що займаються логістикою, забезпеченням та обслуговуванням.

Переведення висококваліфікованих фахівців ВПС у піхоту: що відомо

Своєю чергою військових, які обслуговують західні системи ППО IRIS-Т, переводять у піхоту. Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко зазначив, що у нього є дані про такі факти.

Військовим технікам приходять розпорядження на переведення або виключення з частини. Гончаренко підкреслив, що сумнівається в заявах Генштабу і ставить резонне запитання: якщо таких техніків відправляють у піхоту, то хто буде замість них обслуговувати західне озброєння?

Повітряні сили ЗСУ просять ЗМІ та публічних осіб виважено коментувати чутливу тему проходження служби та переведення в інші види військ військовослужбовців ЗСУ.

"У Повітряних Силах працюють гарячі лінії для зворотного зв'язку, зокрема щодо недопущення випадків несанкціонованих переведень військовослужбовців Повітряних Сил до інших родів і видів ЗСУ", — зазначили військові.

Якщо такі випадки відбуватимуться, потрібно повідомляти про них і буде відповідне реагування. Наразі визначено високотехнологічні військово-облікові спеціальності, за якими заборонено переведення військовослужбовців ВПС в інші види ЗСУ.

Нагадаємо, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповідав, чому в Україні мобілізація супроводжується скандалами з ТЦК. Для вирішення проблем треба розв'язати питання з демобілізацією.

В Україні також розробляють план для добровільного призову в армію чоловіків віком від 18 до 25 років. В Офісі президента України говорили, що план має передбачати насамперед "чесний контракт"