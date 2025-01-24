Перевод военных техников ПВО и авиации в пехоту: Генштаб ВСУ напомнил о запрете Сырского

Обслуживающих западные системы ПВО IRIS-Т военных, по утверждению нардепа Алексея Гончаренко, переводят в пехоту. В Генштабе ВСУ заверяют, что проблема решена и высококвалифицированных специалистов Воздушных сил не трогают.

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Распоряжение главнокомандующего Вооруженными cилами Украины (ВСУ) Александра Сырского о запрете перевода в пехотные подразделения высококвалифицированных специалистов Воздушных сил ВСУ действует, поэтому им нечего волноваться. Об этом рассказал Фокусу спикер Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховий.

Высококвалифицированный персонал ВВС, прошедший подготовку и специализирующийся именно на обслуживании самолетов, не будут переводить в пехоту, добавил спикер.

На указанных специалистов были потрачены средства, их уникальный опыт фактически никто не заменит. Тем не менее, потребность в личном составе пехоты не исчезла.

Отдельно Лиховий заметил, что нужно повысить количество личного состава в механизированных бригадах. Текущие возможности мобилизации, к сожалению, не покрывают эту потребность, поэтому уменьшаются некоторые части ВСУ, занимающиеся логистикой, обеспечением и обслуживанием.

Перевод высококвалифицированных специалистов ВВС в пехоту: что известно

В свою очередь обслуживающих западные системы ПВО IRIS-Т военных переводят в пехоту. Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко отметил, что у него есть данные о таких фактах.

Военным техникам приходят распоряжения на перевод или исключение из части. Гончаренко подчеркнул, что сомневается в заявлениях Генштаба и задает резонный вопрос: если таких техников отправляют в пехоту, то кто будет вместо них обслуживать западное вооружение?

Воздушные силы ВСУ просят СМИ и публичных лиц взвешенно комментировать чувствительную тему прохождения службы и перевода в другие виды войск военнослужащих ВСУ.

"В Воздушных Силах работают горячие линии для обратной связи, в том числе по недопущению случаев несанкционированных переводов военнослужащих Воздушных Сил в другие роды и виды ВСУ", — отметили военные.

Если такие случаи будут происходить, нужно сообщать о них и последует соответствующее реагирование. В настоящее время определены высокотехнологичные военно-учетные специальности, по которым запрещен перевод военнослужащих ВВС в другие виды ВСУ.

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