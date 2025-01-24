"Честный контракт": Украина реформирует процесс мобилизации, чтобы привлечь 18-25 летних в ВСУ, — СМИ

Реформа системы набора в армию позволит привлечь молодых солдат и увеличить численность личного состава. Для этого предусмотрены соответствующие финансовые стимулы и гарантии.

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Украина находится на завершающей стадии разработки реформы призыва в армию, которая направлена на то, чтобы привлечь 18-25-летних мужчин в ряды ВСУ. Об этом пишет Associated Press.

Заместитель начальника канцелярии президента полковник Павел Палиса сообщил журналистам, что Украина изучает новые варианты призыва, поскольку существующая система призыва, унаследованная от советских времен, мешает прогрессу.

Одной из инициатив является план, который Палиса назвал "честным контрактом". По его словам, этот план включает в себя:

финансовые стимулы,

четкие гарантии обучения,

меры по обеспечению диалога между солдатами и их командирами.

План направлен на привлечение в основном 18-25-летних, которые сейчас освобождены от мобилизации, а также на украинцев, которые имеют право на отсрочку или были освобождены после принятия закона о мобилизации.

По словам Палисы, эта работа находится на завершающей стадии и может помочь отреагировать на призывы администраций Байдена и Трампа о том, что Украина могла бы увеличить численность своей армии, снизив призывной возраст.

"На данный момент я считаю, что нам нужно начать открытый диалог с обществом. Потому что защита государства — это не только обязанность Вооруженных сил. Это обязанность каждого гражданина Украины, и это его обязанность", — сказал Палиса.

Он подчеркнул, что Украина имеет "огромный" мобилизационный ресурс, поэтому сейчас изучается вопрос, почему мобилизационные мероприятия не увенчались успехом.

"На самом деле у нас есть огромный мобилизационный ресурс. По моему мнению, на данный момент он превышает то, что нам нужно для решения определенных задач на фронте. Механизм, который мы имеем сейчас, не позволяет нам быть настолько эффективными, насколько мы могли бы быть", — подчеркнул Палиса.

Журналисты также отметили, что несмотря на то, что Украина приняла закон о мобилизации прошлой весной и снизила призывной возраст с 27 до 25 лет, эти меры не имели должного влияния на пополнение рядов и восполнение потерь на поле боя в войне с Россией.

Напомним, военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов рассказал о тех, кого мобилизовали ТЦК.

Фокус также писал о том, что Кабмин изменил правила ведения воинского учета и оформления отсрочки.