Кабмин изменил правила ведения воинского учета и оформления отсрочки: что стоит знать

Правительство приняло внесение изменений в постановление №1558 31 декабря 2024 года. Они вступили в силу 16 января, и касаются изменений правил ведения воинского учета и оформления отсрочки от мобилизации для ряда категорий граждан.

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Кабинет министров Украины (КМУ) внес изменения в постановление №1558 относительно правил ведения воинского учета и правил предоставления отсрочки от мобилизации. Об этом говорится в тексте постановления, опубликованном на правительственном портале.

Внесенные изменения вступили в силу 16 января 2025 года. Отныне обновленные правила будут касаться призыва гражданам во время мобилизации, а также условий, при которых они могут получить право на отсрочку от мобилизации.

Правила ведения воинского учета: какие изменения

Согласно изменениям в постановлении №1558 КМУ, граждане должны сообщать об изменениях персональных данных в течение семидневного срока. Они это смогут сделать с помощью электронного кабинета призывника, военнослужащего и резервиста.

Также военнообязанные могут обратиться в районный или городской ТЦК и СП, чтобы сообщить об изменении персональных данных в течение указанного времени. В противном случае — им грозит штрафные санкции в соответствии с нормами законодательства.

Формирование отсрочки с помощью реестров

Согласно новым правилам, теперь отсрочка от мобилизации оформляется с помощью электронного кабинета военнообязанного с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Это происходит на основании тех данных, которые есть в других государственных реестрах или базах данных, подтверждающих наличие отсрочки в соответствии с перечнем оснований, определенных статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

По новым правилам, бронирование от мобилизации может быть отменено, если сгенерированная автоматически отсрочка не будет иметь достаточно утвержденных документальных оснований в государственных реестрах или других базах данных.

Изменения оформления отсрочки для разных категорий граждан

В постановлении Кабмина №1558 указано, что теперь мужчины и женщины, чьи близкие родственники пропали без вести, должны к ранее указанному перечню добавить решение суда о признании человека пропавшим без вести или выписку из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Кроме того, под изменения попадает категория лиц, где военнообязанные были признаны ограниченно годными или временно непригодными. Теперь от них требуется сначала пройти военно-врачебную комиссию (ВВК), а затем подавать заявление об отсрочке.

Новые правила также предусматривают изменения в бронировании образовательных и научных работников. Для студентов, аспирантов и лиц, зачисленных на аспирантуру, предоставляется отсрочка сроком на один семестр, но не дольше чем на шесть месяцев.

Научные и научно-педагогические работники получают отсрочку от мобилизации на период до завершения учебного года. Время действия отсрочки не может превышать срока до наступления обстоятельств, при которых лицо теряет законные основания на отсрочку.

Как ТЦК будут осуществлять базовую военную подготовку

Новые изменения в постановлении Кабмина предусматривают изменения относительно проведения общевойсковой базовой подготовки (ОВБП). Теперь упоминание о процедуре проведения мероприятий по приписке заменили на "проведение мероприятий по постановке граждан Украины на воинский учет призывников, направление граждан Украины для прохождения базовой военной службы". Вот почему теперь не будет призывных комиссий, зато будут комиссии по вопросам направления для прохождения базовой военной службы.

В соответствии с пунктом 11, районные ТЦК и СП направляют соискателей высшего образования в учебные воинские части для прохождения практической подготовки ОВБП. Списки получателей высшего образования должны сформировать руководители высших учебных заведений, расположенных на ответственной территории ТЦК и СП соответствующего уровня — районного или городского типа.

Ранее стало известно, что Кабмин упростил перебронирование работников в "Дії". Критически важные предприятия смогут обновить бронирование военнообязанных рабочих в режиме реального времени. Кроме того, до 100% увеличили объем брони для медицинских учреждений.

Впоследствии сообщалось, что после 28 февраля ранее забронированных могут мобилизовать в течение 72 часов. В документе Минэкономики указано, что работодатели будут иметь только три дня, чтобы восстановить бронирование критически важных работников.