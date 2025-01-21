Кабмін змінив правила ведення військового обліку та оформлення відстрочки: що варто знати

Уряд ухвалив внесення змін до постанови №1558 31 грудня 2024 року. Вони набули чинності 16 січня, і стосуються змін правил ведення військового обліку та оформлення відстрочки від мобілізації для низки категорій громадян.

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Кабінет міністрів України (КМУ) вніс зміни до постанови №1558 щодо правил ведення військового обліку та правил надання відстрочки від мобілізації. Про це йдеться в тексті постанови, опублікованій на урядовому порталі.

Внесені зміни набули чинності 16 січня 2025 року. Відтепер оновлені правила будуть стосуватися призову громадянам під час мобілізації, а також умов, за якими вони можуть отримати право на відстрочку від мобілізації.

Правила ведення військового обліку: які зміни

Відповідно змін у постанові №1558 КМУ, громадяни мають повідомляти про зміни персональних даних протягом семиденного терміну. Вони це зможуть зробити за допомогою електронного кабінету призовника, військовослужбовця та резервіста.

Також військовозобов'язані можуть звернутися до районного або міського ТЦК та СП, аби повідомити про зміну персональних даних протягом вказаного часу. У іншому випадку — їм загрожує штрафні санкції відповідно до норм законодавства.

Формування відстрочки за допомогою реєстрів

Відповідно до нових правил, тепер відстрочка від мобілізації оформлюється за допомогою електронного кабінету військовозобов'язаного за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Це відбувається на підставі тих даних, які є в інших державних реєстрах або базах даних, які підтверджують наявність відстрочки відповідно до переліку підстав, визначених статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

За новими правилами, бронювання від мобілізації може бути скасованим, якщо згенерована автоматично відстрочка не матиме достатньо затвердженим документальних підстав у державних реєстрах чи інших базах даних.

Зміни оформлення відстрочки для різних категорій громадян

У постанові Кабміну №1558 вказано, що тепер чоловіки та жінки, чиї близькі родичі зникли безвісти, повинні до раніше вказаного переліку додати рішення суду про визнання людини зниклою безвісти або витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Крім того, під зміни потрапляє категорія осіб, де військовозобов'язані були визнані обмежено придатними або тимчасово непридатними. Тепер від них вимагається спочатку пройти військово-лікарську комісію (ВЛК), а потім подавати заяву про відстрочку.

Нові правила також передбачають зміни в бронюванні освітніх та наукових працівників. Для студентів, аспірантів і осіб, зарахованих на аспірантуру, надається відстрочка терміном на один семестр, але не довше ніж на шість місяців.

Наукові та науково-педагогічні працівники отримують відстрочку від мобілізації на період до завершення навчального року. Час дії відстрочки не може перевищувати терміну до настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави на відстрочку.

Як ТЦК здійснюватимуть базову військову підготовку

Нові зміни в постанові Кабміну передбачають зміни щодо проведення загальновійськової базової підготовки (ЗВБП). Тепер згадку про процедуру проведення заходів з приписки замінили на "проведення заходів із взяття громадян України на військовий облік призовників, направлення громадян України для проходження базової військової служби". Ось чому тепер не буде призовних комісій, натомість будуть комісії з питань направлення для проходження базової військової служби.

Відповідно до пункту 11, районні ТЦК та СП направляють здобувачів вищої освіти до навчальних військових частин для проходження практичної підготовки ЗВБП. Списки отримувачів вищої освіти мають сформувати керівники закладів вищої освіти, які розташовані на відповідальній території ТЦК та СП відповідного рівня — районного чи міського типу.

Раніше стало відомо, що Кабмін спростив перебронювання працівників у "Дії". Критично важливі підприємства зможуть оновити бронювання військовозобов'язаних робітників у режимі реального часу. Крім того, до 100% збільшили обсяг броні для медичних закладів.

Згодом повідомлялося, що після 28 лютого раніше заброньованих можуть мобілізувати протягом 72 годин. У документі Мінекономіки вказано, що роботодавці матимуть лише три дні, аби поновити бронювання критично важливих працівників.