Без 72-годинного очікування: Кабмін спростив перебронювання працівників у "Дії"

Критично важливі підприємства зможуть оновити бронювання військовозобов'язаних робітників у режимі реального часу. Крім того, до 100% збільшили обсяг броні для медичних закладів.

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Кабінет міністрів України 14 січня змінив правила бронювання працівників від мобілізації через портал державних послуг "Дія". Критично важливі підприємства з 22 січня до 1 березня зможуть перебронювати військовозобов'язаних працівників у реальному часі без очікування 72 годин між завершенням попереднього терміну та початком наступного, повідомляє Міністерство економіки України.

Норма діє для підприємств, які оновили свій статус критично важливих, підкреслюють у відомстві.

Також про можливість перебронювання працівників без очікування 72 годин повідомив голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Тепер керівники можуть подавати списки на бронювання завчасно. Жодних пауз між завершенням попереднього терміну та оформленням нового — для безперервної відстрочки працівників", — заявив Федоров.

Міністр зазначив, що актуальне бронювання працівників критичних підприємств діє до 28 лютого 2025 року, проте його можна скасувати та переоформити завчасно. Для цього потрібно на порталі "Дія":

зайти до кабінету громадянина та натиснути кнопку "Подати заяву";

внести дані працівника, якого треба забронювати;

підтвердити, що його зарплата становить понад 20 000 грн;

перевірити та підписати заяву.

Михайло Федоров нагадав, що критично важливі підприємства повинні оновити свій статус до 28 лютого.

Голова Мінцифри Михайло Федоров заявив, що керівники критичних підприємств можуть перебронювати працівників без перерви Фото: Скриншот

Крім того, Уряд збільшив обсяг бронювання працівників медичних закладів. Раніше подати можна було до 50% від кількості військовозобов'язаних, а за новою постановою заклади громадського здоров’я, установи, що здійснюють діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз і центри крові зможуть бронювати працівників у повному обсязі.

Нагадаємо, 9 січня народний депутат і член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Олександр Федієнко вказав на недосконалість механізму перебронювання. Він зазначав, що після 28 лютого для поновлення бронювання працівників на порталі "Дія" роботодавці матимуть 72 години, протягом яких раніше заброньованих можуть мобілізувати.

10 січня Кабмін спростив бронювання працівників аварійних бригад операторів газорозподільних систем, скасувавши вимогу щодо місячної заробітної плати.

14 січня заступниця начальника районного ТЦК та СП у місті Києві і ТЦК та СП майор Лариса Козак розповіла, що бронювання не звільняє від обов'язку прибути до територіального центру за повісткою.