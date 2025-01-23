"Сразу идут на госпиталь": военный рассказал о тех, кого мобилизовали ТЦК

По словам Кирилла Сазонова, больше людей сейчас на фронте нужна техника и оружие, поэтому мобилизация 18-25 летних пока не рассматривается.

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Тех, кого против собственного желания мобилизовали территориальные центры комплектования и социальной поддержки в основном сразу идут в госпиталь. Об этом "24 каналу" рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.

"Людей не хватает, особенно молодых, которые хорошо справятся с дронами. Особенно молодых, а не тех, кого ТЦК присылает. Такое, что люди приходят и сразу идут в госпиталь. Я не понимаю, для чего их присылают. Просто одеть в форму, чтобы через полгода списались", — сказал Сазонов.

Он пояснил, что люди нужны, но еще больше нужна — техника и оружие.

"Поэтому сейчас призыв 18-25 летних не рассматривается. Только контракт, только по собственному желанию", — подчеркнул Сазонов.

По его словам, просто набирать людей для количества можно, но это лишено всякого смысла.

"Ведь на самом деле нужны арта, ракеты, мины для минометов, пулеметы, техника, самолеты, дроны, операторы дронов", — подчеркнул Сазонов.

Напомним, Кабмин изменил правила ведения воинского учета и оформления отсрочки.

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