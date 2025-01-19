"Некем заменить": Сырский высказался о переводе специалистов Воздушных сил в пехоту (видео)

По словам главкома, мобилизация не покрывает потребности ВСУ, однако есть категории военнослужащих, которых нельзя переводить в пехоту.

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В Украине запрещено переводить высококвалифицированных специалистов Воздушных сил ВСУ в пехоту. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский в интервью Андрею Цаплиенко.

Сырский о переводе из ВС ВСУ в пехоту

Согласно распоряжению главкома ВСУ, речь идет о персонале, который занимается обслуживанием самолетов. По словам генерала, нельзя допускать, чтобы военнослужащие из этой категории попадали на фронт.

"Однозначно, это специалисты, потраченные средства, которые имеют опыт и которых фактически не кем заменить", — сказал Сырский.

При этом главнокомандующий отметил, что в Украине существует потребность пополнения личного состава в механизированных бригадах ВСУ. По его словам, на сегодня мобилизация не покрывает эту потребность, поэтому приходится закрывать ее людьми из обеспечения, логистики и обслуживания, но в "в разумных пределах".

"Штабы знают эти задачи, они провели расчеты", — отметил главком ВСУ.

Перевод специалистов из Воздушны сил в пехоту: что известно

Украинские авиаспециалисты 14 января пожаловались на перевод из Воздушных сил в пехоту авиационно-технического персонала. В их обращении говорится, что сейчас ВС ВСУ сталкиваются с реальным вызовом, который может поставить под угрозу не только способность выполнять боевые задачи, но и уничтожить саму основу авиации.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Руслана Горбенко 16 января заявил, что перевод коснется около 2 000 военнослужащих Воздушных сил ВСУ, однако это будут не специалисты по обслуживанию самолетов, а бойцы мобильно-огневых групп, которые работают с зенитными установками.

В свою очередь народный депутат Украины фракции "Европейская солидарность", член Комитета по вопросам бюджета Алексей Гончаренко 17 января заявил, что в Воздушных силах ВСУ приостановили перевод военнослужащих в другие подразделения.