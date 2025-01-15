Нехватка людей на фронте: почему бойцов ВС отправляют в пехоту и есть ли угроза для украинской ПВО

На фронте ощущается нехватка личного состава по разным причинам, из-за чего военнослужащих из небоевых подразделений начали переводить в боевые. Это коснулось даже Воздушных сил, где авиатехники пожаловались на перевод в пехоту. Фокус выяснил, почему это происходит и кого именно перебрасывают в другие бригады.

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Ранее сообщалось якобы о переводе медиков и авиатехников в пехоту по распоряжению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Теперь уже сами военные говорят об этом. Так во вторник, 14 места, в сети появилось обращение бойцов Воздушных сил ВСУ, в котором те пожаловались на перевод большей части авиатехников в пехоту Сухопутных войск.

Авиатехников в пехоту: что говорят в Воздушных силах

Авиационно-технический персонал ВС выполняет свою миссию на истребителях МиГ-29 с 2014 года, военные готовят и обслуживают самолеты, обеспечивая боевые вылеты, отметили бойцы.

"В нашу часть поступила телеграмма о переводе почти всех техников в пехоту, что означает, что мы останемся без технического персонала, который обслуживает наши самолеты. Ранее уже забрали 250 человек, сейчас планируют перевести еще 218. Технический состав фактически уничтожается, а без нас авиация не сможет функционировать", — говорится в заявлении авиатехников.

По их словам, это вопрос не просто их коллектива, а безопасности Украины и граждан.

Зато в.и.о. командующего ВС генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко заявил, что перевод авиатехников в пехоту осуществляться не будут.

"Учитывая резонанс в медиа относительно перевода специалистов инженерно-авиационной службы в подразделения других родов и видов ВСУ, официально сообщаю — такие переводы осуществляться не будут! Это касается и других дефицитных в Воздушных силах специальностей", — сказал Анатолий Кривоножко.

Он отметил, что также речь не идет о переводе военных, которые проходили обучение на западных ЗРК за рубежом, бойцов из расчетов мобильных огневых групп и других узкоспециализированных специалистов. Однако он уточнил, что ВС усиливают собратьев на фронте не первый год. В частности, это касается подразделений, которых готовят на базе Сводной стрелковой бригады. Кроме этого, в сухопутные подразделения поэтапно переводят "определенное количество личного состава" для усиления бригад.

"Впрочем, это не будет касаться именно дефицитных специальностей и специалистов, которые задействованы для выполнения задач боевой авиацией", — подытожил генерал.

Бойцов ВС переводят в Сухопутные: реакция президента, Генштаба и политиков

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обращение бойцов ВС по переводу авиатехников в пехоту. В частности, он сообщил о разговоре по ситуации с командующим ВС.

"Я поручил прояснить все обществу и не уменьшать состав специалистов, которые нужны Воздушным силам для выполнения боевых задач — нашей авиации, ПВО и мобильным огневым группам", — сказал Зеленский.

Зато в Генштабе ВСУ заявили, что "остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы Воздушных сил, которые обслуживают самолеты в пехотные подразделения переводить не планировалось и не планируется". Тогда как ВС наоборот наращивают штатное количество технического и летного персонала. Однако "отдельные категории личного состава Воздушных сил, как и других видов и родов ВСУ" усиливают Сухопутные, Десантно-штурмовые войска после предварительной подготовки в учебных центрах.

"Решение об усилении сухопутных бригад на передовой за счет военнослужащих из подразделений других родов и видов ВСУ является вынужденным шагом военного руководства для укрепления нашей обороны. Следует отметить, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины запретил перемещение с занимаемых должностей специалистов высокотехнологичных специальностей и тех, которые прошли подготовку за рубежом на иностранных образцах вооружения и военной техники", — отметили в Генштабе.

Народный депутат Марьяна Безуглая отметила, что авиатехников в пехоту перебрасывают по распоряжению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Она подчеркнула, что в Украине "сокращают мобильные огневые группы и обнажают целые регионы". Эту информацию также подтвердили в "Милитарном" со ссылкой на собственные источники. Однако перевод коснулся не только авиационных подразделений, но и зенитчиков и радиотехников.

"Сейчас это уже третий масштабный перевод личного состава. По словам офицеров, при реализации этого приказа укомплектованность в некоторых частях зенитно-ракетных войск упадет ниже 40%. По нормативным документам это уровень небоеготового подразделения", — говорится в сообщении.

Почему бойцов ВС переводят в пехоту?

Военный аналитик Дмитрий Снегирев рассказал Фокусу, что факт подобных переводов связан с попыткой укомплектовать боевые подразделения на линии боевого соприкосновения. Однако речь не идет о переводе авиатехников в пехоту, специалистов, которые непосредственно задействованы в моменте обслуживания систем ПВО.

"Пополнение личного состава путем так называемой бусификации себя не оправдало. Поэтому оперативные резервы пытаются задействовать за счет привлечения специалистов противовоздушной обороны. Но это явление не является масштабным, чтобы говорить об определенных тенденциях", — сказал Дмитрий Снегирев.

Он убежден, что в этом случае речь идет скорее всего об очередной информационной атаке, в частности, по главнокомандующему ВСУ Сирскому. Так пытаются показать, по словам аналитика, что в Генштабе якобы происходит хаос и отсутствует целостная картина по противодействию российской агрессии.

"А именно говорится о провале мобилизационных мероприятий в моменте формирования и новых бригад, и пополнения личного состава уже тех бригад, которые задействованы непосредственно на линии боевого соприкосновения. Причем стоит говорить, что это происходит волнами", — отметил Снегирев.

Он отметил, что переводом "не основных специалистов" в пехоту пытались решить вопрос пополнения личного состава, однако "широкой общественности это было подано как попытка снизить уровень эффективности систем сил противовоздушной обороны". Зато он отметил, что даже сегодняшняя вражеская атака показала совсем другой характер, когда украинские силы ПВО выполнили возложенные на них обязательства по защите неба.

Военный эксперт Павел Нарожный отметил, что в пехоте не хватает людей по разным причинам. В частности, враг искусственно растягивает фронт, в результате чего он увеличивается. Поэтому в Украине формируют новые бригады.

"У нас уже идут бои в Курской области. Также россияне несут некоторую угрозу Херсонской области. Конечно, штурмовать Херсон силами трех бригад, которые там есть, практически нереально. Но все равно мы должны на это адекватно реагировать и на Херсон перебрасывать наши войска, чтобы не случилось такой ситуации, что враг зайдет, а там некому отражать угрозу. У нас есть угроза на границе с Беларусью, то есть фронт у нас просто невероятных масштабов", — пояснил Фокусу Павел Нарожный.

Кроме этого, войско несет потери убитыми и ранеными, также некоторые увольняются из армии по ряду причин. В результате люди выбывают из армии, но их нужно кем-то заменять, тогда как мобилизация идет недостаточными темпами. Она не обеспечивает того количества людей, которое нужно на войне. В результате сейчас людей из небоевых подразделений перебрасывают в пехоту.

Полковник запаса и бывший командующий аэромобильных войск Украины Иван Якубец отметил в разговоре с Фокусом, что бойцы Воздушных сил такие же военнослужащие ВСУ, снаряженные и обученные обращаться с оружием.

По его мнению, если бы в Воздушных силах не хватало бойцов для защиты украинского неба от российских ракет, то перевода не было бы. Зато командование делает то, что считает нужным.

"Надо иметь людей в авиации. Но там не дураки сидят, они знают, сколько надо иметь людей на фронте, чтобы остановить наступление. Надо прошерстить полицию, гвардию — некоторые части на фронте, но не все. Надо прошерстить и Сухопутные войска в том числе — тыловые, все подразделения. Надо разобраться, там много скрылось людей тоже", — говорит Иван Якубец.

Переподготовка бойцов ВС для пехоты: достаточно ли обучения?

Аналитики DeepState со ссылкой на военнослужащих рассказали, что переподготовка бойцов при переводе из Воздушных сил в пехоту является недостаточной. Так на получение новой военно-учетной специальности может быть отведено лишь несколько дней, что приводит к низкой эффективности работы в новых условиях.

Тогда как Якубец считает, что такие сроки подготовки для кого-то являются достаточными, а для кого-то нет.

"Надо решить с каждым индивидуально, кто на какой должности находился", — убежден полковник запаса.

На вопрос, какой смысл от перевода бойцов ВС в пехоту, Снегирев ответил, что никакого, особенно, если речь идет о непосредственном участии в боевых действиях.

"Неподготовленного человека нет смысла переводить, потому что это или санитарные потери, то есть ранения, или 200. Причем подготовить человека в сжатые сроки нет практически никаких возможностей. Это нереально", — подытожил военный аналитик.

По словам Нарожного, Воздушные силы имеют свою стрелковую бригаду. Ее основная задача все же охрана аэродромов, различных стратегических пунктов, однако бойцы воюют на фронте также.

"Людей из разных небоевых подразделений могут перебрасывать в пехоту. Это происходит не только в Воздушных силах, но и в других подразделениях. Именно для того, чтобы перекрывать нехватку", — отметил эксперт.

На вопрос, есть ли у Украины ресурсы для формирования новых бригад, Нарожный отметил, что финансы есть для выплаты зарплат, однако есть проблема обеспечения вооружением. Даже стрелковое оружие и патроны ВСУ передают партнеры. Также Украина финансово не потянет обеспечение войска бронетехникой. Тогда как каждая механизированная бригада должна иметь танки, артиллерию.

"Это все очень дорогое. У нас единственная надежда на наших союзников, чтобы они обеспечивали все это дело... Сказать, что мы способны сами себя обеспечить без союзников, это нереально. Но учитывая всю ситуацию, мы в целом войну не тянем. Если бы не было союзников, у нас патроны закончились бы еще в 2022 году", — заявил Павел Нарожный.

Напомним, 14 января нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что перевод в пехоту коснулся не только Воздушных сил, но и связистов, саперов, инженеров, мобильных огневых групп. По его словам, после таких событий со временем некому будет сбивать дроны-камикадзе типа "Шахед", которыми враг атакует Украину.

15 января аналитики DeepState поделились историями военных, которые подтвердили системный характер перевода бойцов Воздушных сил в пехоту. Так перевод продолжается как минимум с середины 2023 года.