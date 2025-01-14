Это опасно: нардеп рассказал, каких военных специалистов переводят в пехоту ВСУ (видео)

Командование не учло недостаток пехоты, когда начинало наступать в Курской области, отметил нардеп Алексей Гончаренко. По его мнению, не следует дефицит пехоты исправлять за счет Воздушных сил и других специалистов.

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Подразделения Воздушных сил (ВС) получили приказ командования и должны направить определенное количество бойцов для пополнения бригад ВСУ, которые воюют на фронте. Аналогичная ситуация в других родах войск. В частности, на первую линию могут попасть саперы и связисты. Об угрозах, которые возникают из-за отправки в бой военных специалистов, народный депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко рассказал в эфире телеканала "Новости. Live".

Перевод из ПС в пехоту — заявление Гончаренко

Гончаренко заявил, что перевод происходит не только в Воздушных силах, но на сегодня в ВС эта история "самая большая". По его словам, так же в пехоту забирают бойцов из специализированных подразделений. Например, речь идет о связистах, саперах, инженерах, а также — о мобильных огневых группах. Нардеп предупредил, что после таких действий со временем некому будет сбивать дроны-камикадзе "Шахед", которыми россияне бьют по украинцам.

"Просто в Воздушных силах это сейчас самая большая такая история, но речь идет о других специализированных направлениях, как саперы, связисты, противовоздушная оборона, включая огневые группы, которые борются против шахедов. Это очень опасная история", — сказал он.

Политик напомнил, что военные говорили о "раздутых штатах", часть из которых безболезненно могут отправить на фронт. По его предположениям, "всех, кого могли, уже отдали". Поэтому нардеп опасается, что в бой пойдут механики, техники, специалисты, которые много лет учились, а также те, кто обслуживает западные самолеты F-16. Гончаренко отметил, что после потери таких людей, новых будут готовить долго.

Кроме того, нардеп отреагировал на объяснения командования о сложной ситуации на фронте, для удержания которого нужны бойцы. В ответ Гончаренко сказал, что не надо было наступать на Курск, а лучше было бы принять стратегию оборон и не бить ВС РФ на ее территории.

"Когда планировали Курскую операцию как-то не учитывали непростую ситуацию, что у нас не хватает пехоты. И если у нас так не хватает пехоты, то может нам принять стратегическое решение о стратегической обороне", — подытожил нардеп, после этого признав, что он не специалист в военном деле и не может советовать Генштабу.

Что произошло в Воздушных силах — детали

Отметим, днем 14 января в сети появилось обращение военных авиамехаников Воздушных сил, которые жаловались на перевод в пехоту. На видео слышно, что ранее из подразделения уже забрали 250 бойцов, а теперь поступил новый приказ о еще 218. На событие отреагировало командование. Генштаб ВСУ опубликовал заявление, в котором сообщил, что не будут затрагивать инженеров, обслуживающих самолеты. В то же время отметили, что некоторых бойцов ПО и других родов войск действительно сначала забирают в учебные центры и после переподготовки переводят в боевые бригады. После этого на странице Facebook командования Воздушными силами написали, что отныне никого переводить не будут.

Напоминаем, издание Forbes рассказало об уроке, который получило украинское командование после проблем со 155 бригадой ВСУ, и о том, поможет ли это удержать фронт.