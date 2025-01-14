Це небезпечно: нардеп розповів, яких військових спеціалістів переводять в піхоту ЗСУ (відео)

Командування не врахувало нестачу піхоти, коли починало наступати в Курській області, зауважив нардеп Олексій Гончаренко. На його думку, не слід дефіцит піхоти виправляти через Повітряні сили та інших спеціалістів.

Related video

Підрозділи Повітряних сил (ПС) отримали наказ командування і повинні направити певну кількість бійців для поповнення бригад ЗСУ, які воюють на фронті. Аналогічна ситуація в інших родах військ. Зокрема, на першу лінію можуть потрапити сапери та зв'язківці. Про загрози, які виникають через відправку у бій військових спеціалістів, народний депутат "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко розповів у ефірі телеканалу "Новини. Live".

Переведення з ПС в піхоту — заява Гончаренка

Гончаренко заявив, що переведення відбувається не лише у Повітряних силах, але на сьогодні в ПС ця історія "найбільша". З його слів, так само в піхоту забирають бійців зі спеціалізованих підрозділів. Наприклад, ідеться про зв'язківців, саперів, інженерів, а також — про мобільні вогневі групи. Нардеп попередив, що після таких дій з часом не буде кому збивати дрони-камікадзе "Шахед", якими росіяни б'ють по українцях.

"Просто в Повітряних силах це зараз найбільша така історія, але мова йде про інші спеціалізовані напрямки, як то сапери, зв'язківці, протиповітряна оборона, включно з вогневими групами, які борються проти шахедів. Це дуже небезпечна історія", — сказав він.

Політик нагадав, що військові говорили про "роздуті штати", частину з яких безболісно можуть відправити на фронт. За його припущеннями, "всіх, кого могли, вже віддали". Тому нардеп побоюється, що у бій підуть механіки, техніки, спеціалісти, які багато років навчались, а також ті, хто обслуговує західні літаки F-16. Гончаренко наголосив, що після втрати таких людей, нових готуватимуть довго.

Крім того, нардеп відреагував на пояснення командування про складну ситуацію на фронті, для втримання якого потрібні бійці. У відповідь Гончаренко сказав, що не треба було наступати на Курськ, а краще було б прийняти стратегію оборон і не бити ЗС РФ на її території.

"Коли планували Курську операцію якось не враховували непросту ситуацію, що в нас не вистачає піхоти. І якщо в нас так не вистачає піхоти, то може нам прийняти стратегічне рішення про стратегічну на оборону", — підсумував нардеп, після цього визнавши, що він не фахівець у військовій справі і не може радити Генштабу.

Що сталось у Повітряних силах — деталі

Зазначимо, вдень 14 січня у мережі з'явилось звернення військових авіамеханіків Повітряних сил, які скаржились на переведення у піхоту. На відео чути, що раніше з підрозділу вже забрали 250 бійців, а тепер надійшов новий наказ про ще 218. На подію відреагувало командування. Генштаб ЗСУ опублікував заяву, у якій повідомив, що не будуть зачіпати інженерів, які обслуговують літаки. Водночас зауважили, що деяких бійців ПО та інших родів військ дійсно спершу забирають у навчальні центри і після перепідготовки переводять у бойові бригади. Після цього на сторінці Facebook командування Повітряними силами написали, що відтепер нікого переводити не будуть.

Нагадуємо, видання Forbes розповіло про урок, який отримало українське командування після проблем зі 155 бригадою ЗСУ, і про те, чи допоможе це втримати фронт.