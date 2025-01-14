Скандал навколо переведення авіатехніків у піхоту: у Повітряних силах зробили заяву

Т.в.о. командувача Анатолій Кривоножко повідомив, що ситуація на передовій "вимагає непростих рішень". З його слів, Повітряні сили посилюють бригади на фронті вже "не перший рік".

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Авіатехніки Повітряних сил ЗСУ заявили, що основа української авіації — під загрозою знищення через переведення "майже всіх" членів технічного персоналу в піхоту. Йдеться про людей, які обслуговують літаки. 14 січня на це відреагував т.в.о. командувача ПС генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко.

"Враховуючи резонанс у медіа стосовно переведення фахівців інженерно-авіаційної служби в підрозділи інших родів та видів ЗСУ, офіційно повідомляю — такі переведення здійснюватись не будуть! Це стосується й інших дефіцитних у Повітряних Силах спеціальностей", — заявив він.

Генерал додав, що також не йдеться про переведення бійців, які проходили навчання на західних ЗРК за кордоном, воїнів з розрахунків мобільних вогневих груп та інших вузькоспеціалізованих фахівців, яких замінити "обʼєктивно важко".

"Ситуація на фронті дійсно вимагає непростих рішень від вищого військового керівництва, зокрема це стосується і переведення в підрозділи інших родів та видів ЗСУ військовослужбовців Повітряних сил", — пояснив він.

Публікація пресслужби Повітряних сил від 14 січня Фото: Скриншот

Кривоножко розповів, що ПС посилюють побратимів на фронті "не перший рік", в першу чергу це стосується підрозділів, які готують на базі Зведеної стрілецької бригади. Також у сухопутні підрозділи "поетапно" переводять "визначену кількість особового складу" для посилення бригад на передовій.

"Втім, це не буде стосуватись саме дефіцитних спеціальностей й фахівців, які задіяні для виконання завдань бойовою авіацією", — запевнив т.в.о. командувача.

Він зауважив, що ПС постійно працює над посиленням зенітних ракетних військ та удосконалення системи роботи мобільних груп, а також підвищує ефективність авіації. Генерал пообіцяв, що така робота продовжуватиметься, та подякував усім оборонцям — "і на землі, і в небі".

Нагадаємо, Фокус зібрав в одному матеріалі усі подробиці скандалу навколо переведення авіаційно-технічного персоналу Повітряних сил у піхоту. Вже з’явилась реакція Генерального штабу ЗСУ.

У Newsweek повідомили, що кулеметники ЗСУ у Курській області "не справляються з темпом убивств". У виданні припустили, що українським силам доведеться змінити тактику.