Генштаб відреагував: що відомо про скандал навколо переведення авіатехніків у піхоту

Бійці Повітряних сил заявили про загрозу для всієї авіації через переведення фахівців, які обслуговують літаки, у Сухопутні війська. Повідомлялось, що це відбувається за розпорядження головкома ЗСУ, але у Генштабі заперечили.

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14 січня у соцмережах з’явилося відеозвернення бійців Повітряних сил ЗСУ. Захисники поскаржились, що більшу частину авіаційно-технічного персоналу переводять у піхоту Сухопутних військ. Йдеться про тих, хто підтримує та відновлює авіацію України. Фокус зібрав усе, що відомо про скандал.

Що кажуть у Повітряних силах

У спільній заяві бійців ПС йдеться, що авіаційно-технічний персонал виконує свою місію на винищувачах МіГ-29 вже понад 10 років. З 2014 року військові готують та обслуговують літаки, забезпечуючи бойові вильоти і вдень, і вночі.

"До нашої частини надійшла телеграма про переведення майже всіх техніків у піхоту, що означає, що ми залишимося без технічного персоналу, який обслуговує наші літаки. Раніше вже забрали 250 осіб, зараз планують перевести ще 218. Технічний склад фактично знищується, а без нас авіація не зможе функціонувати", — заявили авіатехніки.

Вони запевнили, що намагаються зберегти бойову готовність, але без персоналу це "просто неможливо".

"Це не просто питання нашого колективу — це питання безпеки нашої країни та наших людей. Ми готові боротися до останнього, але без підтримки в цей критичний момент нам не вистояти", — наголошується у заяві.

Сержант Віталій "Барт" Горжевський зі 114 бригади ПС також заявив про "реальний виклик", який може знищити "саму основу" української авіації.

Пост Віталія Горжевського про скандальні переведення з Повітряних сил у піхоту

Старший технік інженерно-авіаційної служби прикарпатської авіаційної ескадрильї Дмитро Донцов пояснив, що для обслуговування одного літака потрібні щонайменше 8 осіб, а помилки на землі вартуватимуть життя пілотам, на підготовку яки йдуть "багато років".

Ситуацію прокоментував і легендарний пілот Вадим "Карая" Ворошилов. Він наголосив, що особисто, як і кожен льотчик, завдячує авіатехнікам за постійну боєготовність і справність літаків.

"Чи готові ми їх просто віддати? Ні, адже це дуже вузько направлені спеціалісти, котрі вчились в вищих військово навчальних закладах упродовж 5 років, здобували професійний досвід підготовки повітряних суден у бойових бригадах та в умовах ведення бойових дій", — наголосив захисник неба.

"Карая" розповів, що був свідком випадків, коли інженери переміщували техніку в укриття під обстрілом аеродромів, або діставали з охоплених вогнем кабін пілотів. Деякі з них задля порятунку на землі віддали своє життя.

"Віддавши висококваліфікованих інженерно-технічних спеціалістів, ми просто не зможемо знайти їм заміну, бо цивільних з відповідною військово-обліковою спеціальністю майже не знайти, а шлях підготовки досить тривалий. У результаті це призведе до проблем з утриманням та обслуговуванням повітряних суден — як результат, будемо мати пониження боєздатності авіаційних бригад", — попередив Ворошилов.

Переведення за розпорядженням Сирського

Нардепка Мар'яна Безугла заявила, що спеціалістів Повітряних сил перекидають у піхоту за розпорядженням головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. З її слів, в Україні "скорочують мобільні вогневі групи та оголюють цілі регіони".

Пост Мар'яни Безуглої про скандальні переведення з Повітряних сил у піхоту Фото: Скриншот

У "Мілітарному" з посиланням на власні джерела також повідомили, що масштабне переведення особового складу ПС санкціоноване розпорядженням Сирського. У виданні зазначили, що зміни торкнулись не лише авіаційних підрозділів, але й зенітних та радіотехнічних.

"Наразі це вже третє масштабне переведення особового складу. За словами офіцерів, при реалізації цього наказу укомплектованість в деяких частинах зенітно-ракетних військ впаде нижче 40%. За нормативними документами це рівень небоєготового підрозділу", — передали в статті.

У Генштабі відреагували

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що переведення "гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби" не планувалося і не планується, а штатна кількість технічного та льотного персоналу навпаки нарощується.

"Разом з тим, окремі категорії особового складу Повітряних Сил, як і інших видів і родів Збройних Сил України, після попередньої підготовки в навчальних центрах, посилюють Сухопутні, Десантно-штурмові війська тощо. Ситуація на фронті непроста, на багатьох ділянках бракує піхотинців. Рішення про посилення сухопутних бригад на передовій за рахунок військовослужбовців із підрозділів інших родів та видів ЗСУ є вимушеним кроком військового керівництва для зміцнення нашої оборони", — запевнило командування.

Пост Генштабу ЗСУ про скандальні переведення з Повітряних сил у піхоту Фото: Скриншот

Також пресслужба наголосила, що головнокомандувач ЗСУ заборонив переведення фахівців високотехнологічних спеціальностей і тих, хто проходив закордонні навчання на іноземних зразках зброї або техніки.

Історія — не нова

Наприкінці грудня 2024 року у The Guardian повідомляли, що Генштаб ЗСУ наказав Повітряним силам відправити більше своїх бійців піхотою на фронт. Неназване джерело повідомило, що переведення торкнулось і тих, хто "знав, як працює протиповітряна оборона", та декого з тих, хто пройшов навчання за кордоном. Також, зі слів співрозмовника, солдат могли перекидати як покарання. Один з офіцерів розповів, що в його підрозділі залишились лише поранені та військові віком від 50 років.

На цю інформацію тоді відреагував т.в.о. начальника управління комунікацій командування ПС Юрій Ігнат. Він підтвердив, що особовий склад перекидають у Сухопутні війська, назвавши це "загальновідомим фактом". Зі слів полковника, процес переведення відбувається вже рік, і бійці спочатку проходять підготовку.

"Звісно, переведення в піхоту створює проблемні питання з кадрами всередині Повітряних сил. Людей не вистачає і це теж загальновідомий факт", — зауважував він.

Однак Ігнат спростовував інформацію про те, що це вплинуло на ефективність сил ППО. Також він запевнив, що переведення не стосується тих, хто навчався за кордоном на Patriot, Nasams чи Iris-T.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розкрив кількість бригад ЗСУ, які воюють на полі бою. Він наголосив, що українські підрозділи потребують бронетехніки та артилерії.

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