Зеленський вперше назвав кількість бригад, які воюють проти Росії на фронті (відео)

В Україні налічується понад сто бригад, які не укомплектовані технікою та зброєю для ведення бойових дій. Володимир Зеленський висловив упевненість, що підтримка союзників має бути спрямована й на технічну модернізацію української армії.

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Збройні сили України мають понад сотню військових бригад, які повністю не укомплектовані технікою та зброєю. Про це у вівторок 14 січня, під час пресконференції з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом наголосив президент Володимир Зеленський, прокоментувавши пропозиції країн-партнерів зменшити мобілізаційний вік до 18 років.

"У нас понад 100 бригад на полі бою, і кожна з них щодня потребує укомплектованості, техніки", — зазначив Зеленський, водночас через безпековий компонент відмовившись повідомляти точні дані.

Він розповів, що насамперед підрозділи ЗСУ потребують бронетехніки та артилерію.

"Але у великої кількості бригад обладнання постійно виходить з ладу або потребує ремонту", — наголосив президент, зазначивши, що усі ці запити є у партнерів України.

Зеленський підкреслив, що військовослужбовці ЗСУ повинні бути добре підготовленими та забезпечені відповідною зброєю.

"Людина має бути захищена. Не просто захищена, а мати відповідну зброю і знання. Це те, чим наші партнери повинні насичувати українську армію", — резюмував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, майбутній радник президента США з нацбезпеки Майк Волц вважає, що Україні потрібно знизити мобілізаційний вік до 18 років. Таким чином нібито можна отримати "сотні тисяч нових солдатів".

30 листопада 2024 року нардеп Лариса Білозір повідомляла, що в Україні можна мобілізувати ще 3,7 мільйона чоловіків за 25 років.