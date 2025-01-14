Зеленский впервые назвал количество бригад, которые воюют против России на фронте (видео)

В Украине насчитывается более ста бригад, которые не укомплектованы техникой и оружием для ведения боевых действий. Владимир Зеленский выразил уверенность, что поддержка союзников должна быть направлена и на техническую модернизацию украинской армии.

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Вооруженные силы Украины имеют более сотни военных бригад, которые полностью не укомплектованы техникой и оружием. Об этом во вторник 14 января, во время пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом подчеркнул президент Владимир Зеленский, прокомментировав предложения стран-партнеров уменьшить мобилизационный возраст до 18 лет.

"У нас более 100 бригад на поле боя, и каждая из них ежедневно нуждается в укомплектованности, технике", — отметил Зеленский, в то же время из-за компонента безопасности отказавшись сообщать точные данные.

Он рассказал, что прежде всего подразделения ВСУ нуждаются в бронетехнике и артиллерии.

"Но у большого количества бригад оборудование постоянно выходит из строя или требует ремонта", — подчеркнул президент, отметив, что все эти запросы есть у партнеров Украины.

Зеленский подчеркнул, что военнослужащие ВСУ должны быть хорошо подготовленными и обеспечены соответствующим оружием.

"Человек должен быть защищен. Не просто защищен, а иметь соответствующее оружие и знания. Это то, чем наши партнеры должны насыщать украинскую армию", — резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, будущий советник президента США по нацбезопасности Майк Волц считает, что Украине нужно снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Таким образом якобы можно получить "сотни тысяч новых солдат".

30 ноября 2024 года нардеп Лариса Билозир сообщала, что в Украине можно мобилизовать еще 3,7 миллиона мужчин за 25 лет.