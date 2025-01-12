Підготовка зустрічі Трампа і Путіна почалася: Україна може отримати сотні тисяч солдатів, — Волц

За словами майбутнього радника з нацбезпеки президента США, Україна може отримати "сотні тисяч нових солдатів", знизивши мобілізаційний вік до 18. Це потрібно, щоб стабілізувати ситуацію на полі бою.

Related video

Конгресмен із Флориди Майк Волц, якого Дональд Трамп бачить як свого радника з нацбезпеки, зробив заяву, згідно з якою, підготовка зустрічі між Трампом і главою Кремля Володимиром Путіним вже почалася. Про це повідомляє ABC News.

На запитання журналіста Джонатана Карла про те, як скоро може відбутися ця зустріч, Волц відповів, що підготовка вже триває. Він також згадав про те, що війна в Україні перетворюється на "м'ясорубку в стилі Першої світової" в тому, що стосується людей і ресурсів. І що бойові дії можуть вилитися в Третю світову війну.

"Навіть президент Зеленський заходить у кімнату в Парижі та каже: готовий працювати з вами, щоб завершити цю війну, завершімо її у справедливий спосіб і відповідально, щоб захистити майбутнє України", — заявив він.

Представник Трамп також наголосив на необхідності діалогу з Кремлем.

Переговори Трампа і Путіна: у якому форматі

"З погляду президента Трампа неможливо увійти в угоду без певних відносин і діалогу з іншою стороною. Ми неодмінно встановимо їх найближчими місяцями", — сказав він.

На запитання про те, чи буде на першій зустрічі з Путіним присутнім Зеленський, чи тільки Трамп із Путіним, Волц відповів, що точного формату зустрічі поки що не погоджено, але він чекає "щонайменше дзвінка найближчими днями та тижнями".

Зниження мобілізаційного віку до 18

Волц також додав, що "ще один важливий крок, який нам потрібно бачити, це стабілізація становища на полі бою".

Один з аспектів, який обговорюватимуть з Україною — це проблеми з особовим складом, Волц також закликав знизити мобілізаційний вік до 18 років.

"Зараз призовний вік (draft age) — 26 років, а не 18 (Закон України від 18 травня 2024 року передбачає зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років — ред.)", — сказав Волц, додавши, що таким чином можна отримати "сотні тисяч нових солдатів".

"Коли ми багато чуємо про проблеми з моральним духом… дивіться, якщо українці просять увесь світ пожертвувати всім заради демократії, вони теж повинні все зробити заради демократії. Вони, безумовно, мужньо воювали й зайняли дуже благородну і жорстку позицію, але ми повинні бачити, що ці проблеми з нестачею особового складу вирішуються", — додав він.

За словами Волца, "річ не в обладнанні або боєприпасах, або виписуванні більшої кількості чеків, а у тому, щоб побачити стабілізацію на полі бою, щоб можна було брати участь у якійсь угоді".

Чи оголосять режим припинення вогню?

"Ми хотіли б побачити припинення вогню в будь-яку хвилину, в будь-який день. Думаю, це був би неймовірний перший крок для обох сторін, що дало б змогу нам брати участь у переговорах у певному форматі. Усі знають, що війна має завершитися якось дипломатично. Але, я думаю, що нереалістично заявляти, мовляв, "ми виженемо кожного росіянина з кожного дюйма української землі, навіть із Криму". Президент Трамп визнав ці реалії, і весь інший світ визнає їх", — додав він.

Нагадаємо, що 12 січня авіація Сил оборони України вдарила по командному пункту РФ на Донбасі.

Раніше повідомлялося, що Швейцарія організовує зустріч Трампа з Путіним для завершення війни в Україні.