Генштаб отреагировал: что известно о скандале вокруг перевода авиатехников в пехоту

Бойцы Воздушных сил заявили об угрозе для всей авиации из-за перевода специалистов, обслуживающих самолеты, в Сухопутные войска. Сообщалось, что это происходит по распоряжению главкома ВСУ, но в Генштабе отрицали.

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14 января в соцсетях появилось видеообращение бойцов Воздушных сил ВСУ. Защитники пожаловались, что большую часть авиационно-технического персонала переводят в пехоту Сухопутных войск. Речь идет о тех, кто поддерживает и восстанавливает авиацию Украины. Фокус собрал все, что известно о скандале.

Что говорят в Воздушных силах

В совместном заявлении бойцов ВС говорится, что авиационно-технический персонал выполняет свою миссию на истребителях МиГ-29 уже более 10 лет. С 2014 года военные готовят и обслуживают самолеты, обеспечивая боевые вылеты и днем, и ночью.

"В нашу часть поступила телеграмма о переводе почти всех техников в пехоту, что означает, что мы останемся без технического персонала, который обслуживает наши самолеты. Ранее уже забрали 250 человек, сейчас планируют перевести еще 218. Технический состав фактически уничтожается, а без нас авиация не сможет функционировать", — заявили авиатехники.

Они заверили, что пытаются сохранить боевую готовность, но без персонала это "просто невозможно".

"Это не просто вопрос нашего коллектива — это вопрос безопасности нашей страны и наших людей. Мы готовы бороться до последнего, но без поддержки в этот критический момент нам не выстоять", — отмечается в заявлении.

Сержант Виталий "Барт" Горжевский из 114 бригады ВС также заявил о "реальном вызове", который может уничтожить "саму основу" украинской авиации.

Пост Виталия Горжевского о скандальных переводах из Воздушных сил в пехоту

Старший техник инженерно-авиационной службы прикарпатской авиационной эскадрильи Дмитрий Донцов объяснил, что для обслуживания одного самолета нужны минимум 8 человек, а ошибки на земле будут стоить жизни пилотам, на подготовку которых уходят "много лет".

Ситуацию прокомментировал и легендарный пилот Вадим "Карая" Ворошилов. Он отметил, что лично, как и каждый летчик, обязан авиатехникам за постоянную боеготовность и исправность самолетов.

"Готовы ли мы их просто отдать? Нет, ведь это очень узконаправленные специалисты, которые учились в высших военно-учебных заведениях в течение 5 лет, получали профессиональный опыт подготовки воздушных судов в боевых бригадах и в условиях ведения боевых действий", — отметил защитник неба.

"Карая" рассказал, что был свидетелем случаев, когда инженеры перемещали технику в укрытие под обстрелом аэродромов, или доставали из охваченных огнем кабин пилотов. Некоторые из них ради спасения на земле отдали свою жизнь.

"Отдав высококвалифицированных инженерно-технических специалистов, мы просто не сможем найти им замену, потому что гражданских с соответствующей военно-учетной специальностью почти не найти, а путь подготовки достаточно длительный. В результате это приведет к проблемам с содержанием и обслуживанием воздушных судов — как результат, будем иметь понижение боеспособности авиационных бригад", — предупредил Ворошилов.

Перевод по распоряжению Сырского

Нардеп Марьяна Безуглая заявила, что специалистов Воздушных сил перебрасывают в пехоту по распоряжению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По ее словам, в Украине "сокращают мобильные огневые группы и обнажают целые регионы".

Пост Марьяны Безуглой о скандальных переводах из Воздушных сил в пехоту Фото: Скриншот

В "Милитарном" со ссылкой на собственные источники также сообщили, что масштабный перевод личного состава ВС санкционирован распоряжением Сырского. В издании отметили, что изменения коснулись не только авиационных подразделений, но и зенитных и радиотехнических.

"Сейчас это уже третий масштабный перевод личного состава. По словам офицеров, при реализации этого приказа укомплектованность в некоторых частях зенитно-ракетных войск упадет ниже 40%. По нормативным документам это уровень небоеготовности подразделения", — передали в статье.

В Генштабе отреагировали

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что перевод "остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы" не планировался и не планируется, а штатное количество технического и летного персонала наоборот наращивается.

"Вместе с тем, отдельные категории личного состава Воздушных Сил, как и других видов и родов Вооруженных Сил Украины, после предварительной подготовки в учебных центрах, усиливают Сухопутные, Десантно-штурмовые войска и тому подобное. Ситуация на фронте непростая, на многих участках не хватает пехотинцев. Решение об усилении сухопутных бригад на передовой за счет военнослужащих из подразделений других родов и видов ВСУ является вынужденным шагом военного руководства для укрепления нашей обороны", — заверило командование.

Пост Генштаба ВСУ о скандальных переводах из Воздушных сил в пехоту Фото: Скриншот

Также пресс-служба подчеркнула, что главнокомандующий ВСУ запретил перевод специалистов высокотехнологичных специальностей и тех, кто проходил зарубежные обучения на иностранных образцах оружия или техники.

История — не новая

В конце декабря 2024 года в The Guardian сообщали, что Генштаб ВСУ приказал Воздушным силам отправить больше своих бойцов пехотой на фронт. Неназванный источник сообщил, что перевод коснулся и тех, кто "знал, как работает противовоздушная оборона", и некоторых из тех, кто прошел обучение за рубежом. Также, по словам собеседника, солдат могли перебрасывать в качестве наказания. Один из офицеров рассказал, что в его подразделении остались только раненые и военные в возрасте от 50 лет.

На эту информацию тогда отреагировал и.о. начальника управления коммуникаций командования ВС Юрий Игнат. Он подтвердил, что личный состав перебрасывают в Сухопутные войска, назвав это "общеизвестным фактом". По словам полковника, процесс перевода происходит уже год, и бойцы сначала проходят подготовку.

"Конечно, перевод в пехоту создает проблемные вопросы с кадрами внутри Воздушных сил. Людей не хватает и это тоже общеизвестный факт", — отмечал он.

Однако Игнат опровергал информацию о том, что это повлияло на эффективность сил ПВО. Также он заверил, что перевод не касается тех, кто учился за рубежом на Patriot, Nasams или Iris-T.

Напомним, президент Владимир Зеленский раскрыл количество бригад ВСУ, которые воюют на поле боя. Он отметил, что украинские подразделения нуждаются в бронетехнике и артиллерии.

В Forbes сообщили, какие последствия имел скандал со 155 бригадой "Анна Киевская" для украинской армии.