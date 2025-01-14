Новые уроки и реформы ВСУ: какие последствия массового побега бойцов из 155 бригады, — Forbes

После изменений в восстановлении старых и в создании новых бригад есть надежда, что ВСУ смогут удержать фронт на востоке, написало издание Forbes. Изменения произошли благодаря решению президента в ответ на журналистское расследование.

Related video

Украинская власть сделала выводы из публичного скандала со 155 бригадой ВСУ, из которой в течение года подготовки массово бежали мобилизованные украинцы. Новые бойцы учились во Франции, получили западное оружие, но после появления на фронте показали слабую подготовку и потери западной техники. Отныне концепция мобилизации и формирования бригад изменилась. О деталях новых подходов к призыву ВСУ, о старых и новых бригадах написало издание Forbes.

Издание сообщило, что украинская власть отреагировала на публичный скандал со 155 бригадой, в которой из 5 800 чел. дезертировали 1 700. То есть в течение года самовольно оставили часть (ушли в СЗЧ) — треть подразделения. Forbes подытожило, что Украина получила "важный урок", и предположило, что благодаря этому есть надежда на удержание линии фронта благодаря росту численности войск.

Новый урок заключается в том, что Зеленский приказал по-другому подходить к мобилизации и наполнению армии, говорится в статье. Ранее из новомобилизованных формировали новые бригады, но одно из последствий такого способа действий — СЗЧ и неподготовленные бригады. Отныне будут действовать иначе — новобранцы будут идти в существующие бригады. Такое решение принял президент Зеленский. В то же время, не ясно, что будет с теми новыми бригадами, которые уже существуют, написало издание.

"Что это означает для нескольких новосформированных — но неполных — механизированных бригад, непонятно. Но продвигаясь вперед, новые украинские новобранцы должны объединиться с существующими бригадами, потенциально вернув эти ветеранские подразделения к полной численности — и разместив их на четвертый год более широкой войны", — подытожило Forbes.

В статье также описали важность пехотных подразделений, которые воюют в первой линии: некоторые из них должны состоять из 2 тыс. человек, но в наличии только 400. Кроме того, отметили, что 155 бригада, которую все же отправили оборонять Покровск, из-за плохой подготовки потеряла западное оружие: танки Leopard-2 и САУ CAESAR.

Скандал со 155 бригадой — детали

Отметим, в январе военный журналист и главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов опубликовал сообщение на Facebook, в котором рассказал о скандале со 155 бригадой ВСУ. В посте говорится о проблемах с пополнением подразделения, которое регулярно отправляли в другие части после минимальной подготовки. Кроме того, в состав бригады входили командиры низовых звеньев, которые не имели никакого опыта боевых действий. При этом во время обучения во Франции, несмотря на заборы и охрану, из бригады сбежало 59 человек. По проблемам формирования 155 ОМБР Государственное бюро расследований начало уголовное производство, написал Бутусов.

На публикацию отреагировало командование и власть. В частности, 5 января президент Зеленский собрал Ставку Верховного Главнокомандующего и приказал разобраться в обстоятельствах дела. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заверил, что выяснит, что произошло в 155 бригаде, и пообещал предоставить дополнительные FPV-дроны.

Напоминаем, 7 января командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый отреагировал на ситуацию с формированием и СЗЧ в 155 бригаде.