Генштаб наказав ПС відправити більше солдатів у піхоту: в чому небезпека для України

Солдати Повітряних сил не мають відповідної підготовки для боротьби проти ворога у піхоті на фронті. Ба більше, командири можуть переводити бійців в інші підрозділи у вигляді покарання, розповіли журналісти.

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На фронті спостерігається дефіцит військовослужбовців, у результаті Генеральний штаб Збройних сил України наказав Повітряним силам відправити більше своїх солдатів як піхоту на поле бою. Про це повідомило видання The Guardian з посиланням на власні джерела.

"Ці люди знали, як працює протиповітряна оборона, деякі пройшли підготовку на Заході й володіли реальними навичками, тепер їх відправляють на фронт воювати, для чого вони не мають підготовки", — зауважило джерело ЗМІ.

За словами джерела, командири можуть відправляти на фронт солдат у вигляді покарання. Також існує побоювання, що солдати з ПС, які потраплять у ворожий полон на фронті, видадуть важливу інформацію щодо українських позицій та тактик протиповітряної оборони, зазначило видання.

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Такі переміщення ускладнюють роботу підрозділів ППО. Так один з офіцерів зауважив, що в його підрозділі залишилися ті, кому за 50 та поранені.

Нагадаємо, 3 листопада начальник служби зі зв'язків із громадськістю Командування ЗС Юрій Ігнат повідомив, що багатьох військовослужбовців з Повітряних сил перевели в піхоту, в результаті це позначилося "на загальній картині", За його словами, це "дуже болісно для Повітряних сил".

5 грудня президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО щодо заборони переводити медичних працівників на військові посади, не повʼязані з медслужбою. Так Кабмін повинен протягом місяця врегулювати це питання.