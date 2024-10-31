Медиків і авіаінженерів кидають у піхоту? Як Генштаб бореться з втратами в ЗСУ

Бойові втрати змушують військове командування перетворювати цінних фахівців на штурмовиків одним наказом. Принцип "аби закрити потребу в людях" характерний для армії СРСР, а не європейської країни. Фокус розібрався, чи справді медиків і авіаінженерів відправляють на штурми посадок.

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Медиків та авіатехніків згідно з розпорядженням головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського переводять у піхоту. Насамперед враховують їхню придатність до служби без обмежень у піхоті, а не рівень медичної кваліфікації, написала народна депутатка, членкиня комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Мар'яна Безугла.

Генштаб ЗСУ розпорядився перевести 20% медиків з військових госпіталів у піхотні бригади. На інших фахівців чекає аналогічна доля, оскільки по всіх тилових підрозділах надійшло "завдання 1/5" і готують до цієї долі "неугодних".

"Ніхто не збирається скорочувати "тепленькі" роздуті штаби і зупиняти створення "бригад-зомбі", щоб переспрямувати мобілізованих у діючі підрозділи. Якщо медику вдасться отримати посаду за фахом, він працюватиме медиком, якщо ні — піде в піхоту. Раніше були численні випадки, коли медики опинялися на посадах піхотинців, не кажучи вже про інших фахівців. Це триває, але зараз є шанс досягти апогею", — пояснює вона.

Військове командування відповіло на заяви необхідністю посилити роботу стабілізаційних медпунктів військових частин задля максимального збереження життя і здоров'я бійців. Для цього задіюється медперсонал із закладів охорони здоров'я, посилення відбудеться за запитом командирів.

"Військових медиків не "переводять у піхоту", вони й надалі працюватимуть за своєю безпосередньою спеціальністю. Оскільки бойові дії зараз характеризуються високою інтенсивністю, у бойових частинах є потреба в таких фахівцях", — наголосило командування.

Безугла вважала ці доводи брехливими і зазначила, що "заштовхувати медиків із госпіталів до стабілізаційних пунктів" — не найправильніше рішення. Медики не зможуть відточувати майстерність у госпіталях під час ротацій.

"Директива 1/5" від Генштабу: як медики та інженери гинуть на фронті

Мар'яна Безугла у спілкуванні з Фокусом навела кілька прикладів переведення медиків у піхоту. Трьох лікарів-анестезіологів з військового госпіталю в Житомирі нещодавно відправили в бойові частини. Раніше їх мобілізували на посади бойових медиків і всі показали себе відмінно, але через нестачу живої сили всі потрапили до "списків піхотинців".

Другий приклад — підполковник медслужби, начальник відділення інфекційного контролю військово-медичного клінічного центру. Чоловіка за наказом головкому ЗСУ перевели на офіцера резерву механізованої бригади.

Крім зазначених випадків у відкритому доступі вже є некрологи медиків, відправлених на фронт. Випускник Тернопільського національного медуніверситету Іван Попіль перебував на посаді командира стрілецького взводу і загинув 28 жовтня 2024 року під час бойового зіткнення на сході України.

Політик звертає увагу, що Сирський переводить у піхоту й авіатехніків, щоб льотчики самі готували собі літаки. Така ж ситуація і з військовими з мобільних вогневих груп ППО. Фокус намагався дізнатися в Генштабі ЗСУ, чи дійсно цих фахівців відправляють у піхоту, але відповіді не отримав.

"З мобільних вогневих груп зривають, менше стали збивати запущені росіянами "Шахеди". Конкретної статистики, скільки забрали авіафахівців і медиків немає, але загальна "директива 1/5" (20% від штату медиків і авіаторів забрати в піхоту, — ред.) працює на повну", — прокоментувала вона.

В авіачастинах, судячи з представлених Безуглою прикладів, не менш складне становище. Один із військовослужбовців повідомив нардепу про масове переведення авіатехніків у піхотні та механізовані загони. Водночас льотчики їздять на ротації, виконуючи завдання у складі зведених стрілецьких бригад.

Березанська міська рада повідомила про загибель механіка інженерно-аеродромного взводу Едуарда Вергуна 27 жовтня 2024 року під час відбиття ворожого штурму в Нововодмитрівці Донецької області.

У ЗСУ ввели методи СРСР? Навіщо медиків відправляти в піхоту

Кадровий голод у ЗСУ і раніше могли вирішувати за рахунок непрофесіоналів у військовій справі. Фахівці в IT-сфері не раз опинялися на посадках, бажаючи допомогти армії. Відловлені на вулицях співробітниками ТЦК чоловіки не завжди годяться для виконання завдань на фронті.

Проте участь у складних наступальних операціях вимагає спеціальних навичок. Портрет піхотинця для ЗСУ — не просто навчена за два тижні людина у військовій формі. Потрібно знати принципи штурму позицій, пересування, роботи в групах, зачистки траншей, міркує в діалозі з Фокусом військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

"Перед контрнаступом 2023 року українці навчалися у Великій Британії, Іспанії та інших країнах. Це далеко не чорнова робота, а в нас як у росіян, піхотинець — як покарання. Але в України немає зайвих мільйонів солдатів", — пояснює він.

У зв'язку з втратами в лавах ЗСУ на бойових напрямках існують роти, де зі 130 осіб за штатом є тільки 25. Але людей із кваліфікацією медиків, авіаінженерів або програмістів не можна перетворити на штурмовиків наказом, аби закрити потребу людьми.

"Це вкрай деструктивна модель радянської армії. Так, маємо надзвичайну ситуацію, але такими заходами користі не отримати", — резюмує експерт.

У Генштабі раніше заявляли про зменшення майже на третину втрат у ЗСУ завдяки роботизованим комплексам. Роботи забезпечують особовий склад патронами, боєприпасами та їжею, а також евакуюють поранених.

Фахівці Інституту демографії та проблем якості життя НАН України вважають, що Росія хоче знищити Україну, скоротивши її населення. Станом на січень 2024 року в Україні могло залишитися до 30 мільйонів осіб.