Медиков и авиаинженеров кидают в пехоту? Как Генштаб борется с потерями в ВСУ

Боевые потери заставляют военное командование превращать ценных специалистов в штурмовиков одним приказом. Принцип "лишь бы закрыть потребность в людях" характерен для армии СССР, а не европейской страны. Фокус разобрался, действительно ли медиков и авиаинженеров отправляют на штурмы посадок.

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Медиков и авиатехников согласно распоряжению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского переводят в пехоту. Прежде всего учитывается их пригодность к службе без ограничений в пехоте, а не уровень медицинской квалификации, написала народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Марьяна Безуглая.

Генштаб ВСУ распорядился перевести 20% медиков из военных госпиталей в пехотные бригады. Других специалистов ждет аналогичная участь, так как по всем тыловым подразделениям поступило "задание 1/5" и готовят к этой участи "неугодных".

"Никто не собирается сокращать "тепленькие" раздутые штабы и останавливать создание "бригад-зомби", чтобы перенаправить мобилизованных в действующие подразделения. Если медику удастся получить должность по специальности, он будет работать медиком, если нет — уйдет в пехоту. Ранее были многочисленные случаи, когда медики оказывались на должностях пехотинцев, не говоря уже о других специалистах. Это продолжается, но сейчас есть шанс достичь апогея", — объясняет она.

Военное командование ответило на заявления необходимостью усилить работу стабилизационных медпунктов воинских частей ради максимального сохранения жизни и здоровья бойцов. Для этого задействуется медперсонал из учреждений здравоохранения, усиление пройдет по запросу командиров.

"Военных медиков не "переводят в пехоту", они и дальше будут работать по своей непосредственной специальности. Поскольку боевые действия сейчас характеризуются высокой интенсивностью, в боевых частях есть потребность в таких специалистах", — подчеркнуло командование.

Безуглая посчитала эти доводы лживыми и отметила, что "заталкивать медиков из госпиталей в стабилизационные пункты" — не самое верное решение. Медики не смогут оттачивать мастерство в госпиталях во время ротаций.

"Директива 1/5" от Генштаба: как медики и инженеры гибнут на фронте

Марьяна Безуглая в общении с Фокусом привела несколько примеров перевода медиков в пехоту. Трех врачей-анестезиологов из военного госпиталя в Житомире недавно отправили в боевые части. Ранее их мобилизовали на должности боевых медиков и все показали себя отлично, но из-за недостатка живой силы все попали в "списки пехотинцев".

Второй пример — подполковник медслужбы, начальник отделения инфекционного контроля военно-медицинского клинического центра. Мужчину по приказу главкома ВСУ перевели на офицера резерва механизированной бригады.

Кроме указанных случаев в открытом доступе уже имеются некрологи медиков, отправленных на фронт. Выпускник Тернопольского национального медуниверситета Иван Попиль пребывал на должности командира стрелкового взвода и погиб 28 октября 2024 года в ходе боестолкновения на востоке Украины.

Политик обращает внимание, что Сырский переводит в пехоту и авиатехников, чтобы летчики сами готовили себе самолеты. Такая же ситуация и с военными из мобильных огневых групп ПВО. Фокус пытался узнать в Генштабе ВСУ, действительно ли данных специалистов отправляют в пехоту, но ответа не получил.

"С мобильных огневых групп срывают, меньше стали сбивать запущенные россиянами "Шахеды". Конкретной статистики, сколько забрали авиаспециалистов и медиков нет, но общая "директива 1/5" (20% от штата медиков и авиаторов забрать в пехоту, — ред.) работает на полную", — прокомментировала она.

В авиачастях, судя по представленным Безуглой примерах, не менее сложное положение. Один из военнослужащих сообщил нардепу о массовом переводе авиатехников в пехотные и механизированные отряды. В то же время летчики ездят на ротации, выполняя задания в составе сводных стрелковых бригад.

Березанский городской совет сообщил о гибели механика инженерно-аэродромного взвода Эдуарда Вергуна 27 октября 2024 года при отражении вражеского штурма в Нововодмитровке Донецкой области.

В ВСУ ввели методы СССР? Зачем медиков отправлять в пехоту

Кадровый голод в ВСУ и ранее могли решать за счет непрофессионалов в военном деле. Специалисты в IT-сфере не раз оказывались на посадках, желая помочь армии. Отловленные на улицах сотрудниками ТЦК мужчины не всегда годятся для выполнения задач на фронте.

Тем не менее участие в сложных наступательных операциях требует специальных навыков. Портрет пехотинца для ВСУ — не просто обученный за две недели человек в военной форме. Нужно знать принципы штурма позиций, передвижения, работы в группах, зачистки траншей, рассуждает в диалоге с Фокусом военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

"Перед контрнаступлением 2023 года украинцы обучались с Великобритании, Испании и других странах. Это далеко не черновая работа, а у нас как у россиян, пехотинец — как наказание. Но в Украине нет лишних миллионов солдат", — поясняет он.

В связи с потерями в рядах ВСУ на боевых направлениях существуют роты, где из 130 человек по штату в наличии только 25. Но людей с квалификацией медиков, авиаинженеров или программистов нельзя превратить в штурмовиков приказом, лишь бы закрыть потребность людьми.

"Это крайне деструктивная модель советской армии. Да, имеем чрезвычайную ситуацию, но такими мерами пользы не получить", — резюмирует эксперт.

В Генштабе ранее заявляли об уменьшении почти на треть потерь в ВСУ благодаря роботизированным комплексам. Роботы обеспечивают личный состав патронами, боеприпасами и пищей, а также эвакуируют раненых.

Специалисты Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины считают, что Россия хочет уничтожить Украину, сократив ее население. По состоянию на январь 2024 года в Украине могло остаться до 30 миллионов человек.