Не только потери ВСУ: какие демографические данные скрывают от украинцев и чего добивается РФ

По оценкам демографов, за почти три года полномасштабного конфликта численность населения Украины уменьшилась на 7 миллионов человек. Ученый Александр Гладун убежден, что Кремль делает все для этого целенаправленно.

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Россия стремится уничтожить Украину, сократив ее население. Об этом в интервью "РБК-Украина" 29 октября рассказал доктор экономических наук, заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун.

Численность населения Украины

По состоянию на 1 января 2022 года численность населения Украины оценили в более 42 миллионов человек. На 1 января этого года эта цифра уже составляет более 35 миллионов.

"Это в границах 1991 года. Если считать без оккупированных территорий, то это может быть и 28-30 миллионов человек", — отметил демограф.

По его словам, тенденция такова, что численность населения "очень сильно сократилась". Однако также среди людей, которые выехали за границу, есть те, кто вернется. Пока их не учитывают, ведь они не находятся на территории страны.

Гладун пояснил, что сейчас о переписи населения не может быть и речи, ведь ее невозможно организовать и нецелесообразно проводить. Численность можно будет оценить только через год-два после завершения войны, когда стабилизируются миграционные процессы.

Какие данные держат в тайне

Кроме количества погибших военных есть и другая информация, которая засекречена во время войны. Демографы не имеют данных о половозрастной структуре умерших.

"Недоступна информация по рождаемости по возрасту матери, то есть во сколько лет матери рожают детей. Раньше это давало возможность понимать, как происходят процессы старения материнства и тому подобное. По этим показателям рассчитывается количество детей, которые родит одна женщина в течение жизни. Также мы не знаем возрастной структуры женщин, которые живут в стране", — добавил эксперт.

Он рассказал, что статистику от Государственной службы не получают еще с 2022 года. Демографы сейчас ориентируются на данные Министерства юстиции, которые публикуют раз в полгода.

"Мы не имеем претензий, что нам Госстат не дает данные. Мы на них не обижаемся, мы их понимаем. Я тоже считаю, что во время войны часть информации должна быть закрыта. А демографические данные — это стратегическая информация, особенно о количестве погибших и их возрастном составе", — подчеркнул он.

Кремль действует на уничтожение

Гладун объяснил, что Россия уничтожает украинцев в том числе демографически. Во-первых, речь идет об убийствах военнослужащих и мирных жителей. Во-вторых, граждан депортируют на территорию РФ. В-третьих, украинские земли наоборот заселяют россиянами.

"И то, что наши люди выезжают за границу и часть из них не вернется — это тоже удар по нашей демографии. Все это Россия понимает, и она все это делает целенаправленно", — заверил демограф.

Он убежден, что чем дольше продлится война, тем больше украинцев останутся за границей. Часть граждан вернется, но и будут, те кто наоборот уедет. Когда отменят ограничения по выезду мужчин, семьи будут решать, где строить дальнейшую жизнь.

Напомним, ученая из Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко назвала количество мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, которых еще могут мобилизовать в Украине.

Член Национальной академии наук Украины, доктор экономических наук, профессор Элла Либанова объяснила, почему нельзя снижать мобилизационный возраст до 18 лет.