Не лише втрати ЗСУ: які демографічні дані приховують від українців та чого добивається РФ

За оцінками демографів, за майже три роки повномасштабного конфлікту чисельність населення України зменшилась на 7 мільйонів людей. Науковець Олександр Гладун переконаний, що Кремль робить усе для цього цілеспрямовано.

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Росія прагне знищити Україну, скоротивши її населення. Про це в інтерв’ю "РБК-Україна" 29 жовтня розповів доктор економічних наук, заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун.

Чисельність населення України

Станом на 1 січня 2022 року чисельність населення України оцінили у понад 42 мільйонів людей. На 1 січня цього року ця цифра вже становить понад 35 мільйонів.

"Це в кордонах 1991 року. Якщо рахувати без окупованих територій, то це може бути й 28-30 мільйонів людей", — зауважив демограф.

З його слів, тенденція така, що чисельність населення "дуже сильно скоротилася". Однак також серед людей, які виїхали за кордон, є ті, хто повернеться. Поки їх не враховують, адже вони не перебувають на території країни.

Гладун пояснив, що зараз про перепис населення не може бути й мови, адже його неможливо організувати та недоцільно проводити. Чисельність можна буде оцінити лише через рік-два після завершення війни, коли стабілізуються міграційні процеси.

Які дані тримають у таємниці

Окрім кількості загиблих військових є й інша інформація, яка засекречена під час війни. Демографи не мають даних про статево-вікову структуру померлих.

"Недоступна інформація по народжуваності за віком матері, тобто у скільки років матері народжують дітей. Раніше це давало можливість розуміти, як відбуваються процеси постаріння материнства тощо. За цими показниками розраховується кількість дітей, які народить одна жінка протягом життя. Також ми не знаємо вікової структури жінок, які живуть в країні", — додав експерт.

Він розповів, що статистику від Державної служби не отримують ще з 2022 року. Демографи нині орієнтуються на дані Міністерства юстиції, які публікують раз на пів року.

"Ми не маємо претензій, що нам Держстат не дає дані. Ми на них не ображаємось, ми їх розуміємо. Я теж вважаю, що під час війни частина інформації повинна бути закрита. А демографічні дані — це стратегічна інформація, особливо про кількість загиблих і їх віковий склад", — підкреслив він.

Кремль діє на знищення

Гладун пояснив, що Росія знищує українців у тому числі демографічно. По-перше, йдеться про вбивства військовослужбовців та мирних мешканців. По-друге, громадян депортують на територію РФ. По-третє, українські землі навпаки заселяють росіянами.

"І те, що наші люди виїжджають за кордон і частина з них не повернеться — це теж удар по нашій демографії. Все це Росія розуміє, і вона все це робить цілеспрямовано", — запевнив демограф.

Він переконаний, що чим довше триватиме війна, тим більше українців залишаться за кордоном. Частина громадян повернеться, але й будуть, ті хто навпаки виїде. Коли скасують обмеження щодо виїзду чоловіків, сім’ї вирішуватимуть, де будувати подальше життя.

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Членкиня Національної академії наук України, докторка економічних наук, професорка Елла Лібанова пояснила, чому не можна знижувати мобілізаційний вік до 18 років.