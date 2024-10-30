Журналисты отмечают, что благодаря роботизированным системам можно обеспечивать личный состав едой и патронами, а также с их помощью можно эвакуировать раненых.

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В ВСУ почти на треть удалось уменьшить расходы среди украинских военных из-за использования роботизированных комплексов в подразделениях. Об этом сообщает NV со ссылкой на собственный источник в Генеральном штабе.

Издание отмечает, что Центральным научно-исследовательским институтом ВСУ было проведено моделирование. Согласно ему, благодаря применению роботизированных комплексов в подразделениях расходы личного состава уменьшились до 30%. Этот факт подтвержден на линии боевого соприкосновения в ходе ведения боевых действий.

В Генштабе отметили, что небольшие роботизированные логистические платформы почти полностью осуществляют логистику на расстоянии до 5 км. Их использование позволяет не только обеспечивать личный состав патронами, боеприпасами и пищевыми продуктами, но и эвакуировать раненых. Это все происходит в дистанционно-управляемом режиме и не позволяет врагу наносить при этом потери украинским защитникам.

Соответствующие технологические разработки есть в наличии в большинстве воинских частей. В настоящее время проводится работа по обеспечению стимулирования такой инновационной деятельности.

Отметим, согласно информации доктора экономических наук, заместителя директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александра Гладуна, Россия в целом стремится уничтожить Украину, сократив ее население. В частности, по состоянию на 1 января 2022 года численность населения Украины оценили в более 42 миллиона человек. На 1 января этого года эта цифра уже составляет более 35 миллионов.