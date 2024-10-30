Журналісти зазначають, що завдяки роботизованим системам можна забезпечувати особовий склад їжею та набоями, а також з їхньою допомогою можна евакуювати поранених.

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У ЗСУ майже на третину вдалося зменшити витрати серед українських військових через використання роботизованих комплексів у підрозділах. Про це повідомляє NV з посиланням на власне джерело у Генеральному штабі.

Видання зазначає, що Центральний науково-дослідний інститут ЗСУ провів моделювання. Відповідно до нього, завдяки застосуванню роботизованих комплексів у підрозділах витрати особового складу зменшились до 30%. Цей факт підтверджений на лінії бойового зіткнення упродовж ведення бойових дій.

В Генштабі зазначили, що невеликі роботизовані логістичні платформи майже повністю здійснюють логістику на відстані до 5 км. Їхнє використання дозволяє не тільки забезпечувати особовий склад набоями, боєприпасами та харчовими продуктами, а й евакуювати поранених. Це все відбувається у дистанційно-керованому режимі та не дозволяє ворогу завдавати втрат українським захисникам.

Відповідні технологічні розробки наявні у більшості військових частин. Нині проводиться робота щодо забезпечення стимулювання такої інноваційної діяльності.

Зазначимо, відповідно до інформації доктора економічних наук, заступника директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександра Гладуна, Росія загалом прагне знищити Україну, скоротивши її населення. Зокрема, станом на 1 січня 2022 року чисельність населення України оцінили у понад 42 мільйони людей. На 1 січня цього року ця цифра вже становить понад 35 мільйонів.