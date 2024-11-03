"Не від хороших часів": військових із Повітряних сил переводять у піхоту, — Ігнат

Начальник пресслужби командування ЗС, разом з тим, вважає "маніпуляцією" те, що від переведення в піхоту знижується відсоток збитих дронів ЗС РФ. Він уточнив, що також другий місяць поспіль доводиться боротися із загадковим російським дроном.

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Багатьох військових із Повітряних сил України переводять у піхоту, що позначається "на загальній картині". Таку заяву зробив начальник служби зі зв'язків із громадськістю Командування ЗС Юрій Ігнат, реагуючи на слова нардепки Мар'яни Безуглої. Пост опубліковано на його сторінці у Facebook.

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"Так, підтверджую, направляють. Не від хороших часів... і багато, і це дуже болісно для Повітряних сил. І, звичайно, це певним чином впливає на загальну картину", — написав Ігнат. У повідомленні зазначається, що є відповідні рішення, які доводиться виконувати.

Пост Юрія Ігната

Водночас Ігнат також назвав маніпуляцією те, що становище, яке склалося, позначається на загальній ефективності роботи Повітряних сил у плані знищення російських дронів. Він уточнив, що ударні БПЛА збивають і інші різновиди військ: Сухопутні, Десантно-штурмові, Військово-морські сили, а також прикордонники.

Відсоток збитих "Шахедів" залишається на колишньому рівні, на що вказують офіційні щоденні звіти, додав речник ЗС.

Нерозпізнаний російський дрон

Водночас повідомляється, що, поряд із "Шахедами" вже протягом другого місяця поспіль "летить ще дещо". За словами Ігната, у зведеннях загадковий безпілотник маркують як "БпЛА невстановленого типу". Таких дронів — приблизно половина і відзначаються вони як "локаційно втрачені".

Раніше Безугла повідомляла, що Генштаб розпорядився перевести 1/5 військових медиків у піхотні бригади. У Генштабі ЗСУ відповіли на її слова і зазначили, що персоналом Медичних сил посилять стабілізаційні пункти військових частин і підрозділів, які перебувають у районах ведення бойових дій.

Що сказала Мар'яна Безугла

За твердженнями народної депутатки України Мар'яни Безуглої, в Україні гірше збивають дрони "Шахеди", що пов'язано з переведенням військових Повітряних сил ЗСУ в піхотні війська.

У недавньому її пості йшлося про те, що українська ППО помітно гірше стала протистояти дронам.

Пост нардепа Безуглої про переведення військових із Повітряних сил у піхоту

Мар'яна Безугла днями також заявляла про ймовірне переведення п'ятої частини медиків із військових госпіталів у піхотні бригади.

Нагадаємо, 10 жовтня представниця "Слуги народу" Мар'яна Безугла висловилася з критикою на адресу головкому Сирського через те, що російські війська пошкодили ЗРК Patriot.

Також повідомлялося, що генерал Содоль звільнився зі ЗСУ за станом здоров'я. Раніше Юрій Содоль був звільнений з посади командувача Об'єднаних сил, чому передували скарги українських бійців на його некомпетентність.