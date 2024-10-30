"Льотчики будуть самі готувати собі літаки": Безугла заявила про переведення авіатехніків у піхоту

Парламентарка Мар'яна Безугла, яка декілька днів тому повідомила про нібито переведення п'ятої частини медиків із військових госпіталів у піхотні бригади, тепер інформує про аналогічне рішення Олександра Сирського щодо авіатехніків. Командування поки не коментувало цю заяву.

Related video

Народна депутатка і член комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики Мар'яна Безугла заявила про переведення авіатехніків у піхоту. Відповідне рішення, за її словами, ухвалив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Про це парламентарка повідомила в Telegram у середу, 30 жовтня.

"Це ще не все: Сирський переводить авіатехніків в піхоту аби льотчики самі готували собі літаки", — написала Безугла.

Фото: Скриншот

Більше жодних подробиць народна обраниця не оприлюднила. У Генштабі ЗСУ і Повітряних силах ситуацію поки не коментували.

Переведення медиків у піхотні підрозділи

28 жовтня Безугла заявила, що Генштаб ЗСУ доручив перевести 1/5 медиків із військових госпіталів до піхотних підрозділів. Вона розкритикувала це рішення і звинуватила Сирського у тому, що він "вирішив створити колапс" у системі Командування медичних сил.

У Генштабі відповіли, що військових медиків не "переводять у піхоту" — вони і далі працюватимуть за своїм безпосереднім фахом. Їх відправлятимуть у стабілізаційні медичні пункти військових частин. Ці заходи покликані максимально підсилити надання допомоги військовим на лінії фронту та збереження їхніх життів та здоров'я. Підсилення відбувається за запитом командирів.

30 жовтня Безугла оприлюднила документ з підписом командувача Медичних сил ЗСУ, у якому генерал-майора медичної служби Анатолій Казмірчук нібито вимагав від командирів військових частин провести до 21 жовтня відбір військовослужбовців, які за станом здоров'я придатні до військової служби без обмежень для переміщення їх до бойових військових частин.

"Брехуни з Командування медичних сил ЗСУ на чолі з "придворним" генералом Казмірчуком переводять медиків у піхоту згідно з розпорядженням Сирського. Зверніть увагу: враховується придатність до служби без обмежень у піхоті, а не рівень медичної кваліфікації", — написала депутатка.

Фото: Мар'яна Безугла / Telegram

Нагадаємо, 10 жовтня народна депутатка Мар'яна Безугла звинуватила головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у тому, що ЗС РФ пошкодили ЗРК Patriot.