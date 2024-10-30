"Летчики будут сами готовить себе самолеты": Безуглая заявила о переводе авиатехников в пехоту

Парламентарий Марьяна Безуглая, которая несколько дней назад сообщила о якобы переводе пятой части медиков из военных госпиталей в пехотные бригады, теперь информирует об аналогичном решении Александра Сырского относительно авиатехников. Командование пока не комментировало это заявление.

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Народный депутат и член комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики Марьяна Безуглая заявила о переводе авиатехники в пехоту. Соответствующее решение, по ее словам, принял главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Об этом парламентарий сообщила в Telegram в среду, 30 октября.

"Это еще не все: Сырский переводит авиатехников в пехоту чтобы летчики сами готовили себе самолеты", — написала Безуглая.

Фото: Скриншот

Больше никаких подробностей народная избранница не обнародовала. В Генштабе ВСУ и Воздушных силах ситуацию пока не комментировали.

Перевод медиков в пехотные подразделения

28 октября Безуглая заявила, что Генштаб ВСУ поручил перевести 1/5 медиков из военных госпиталей в пехотные подразделения. Она раскритиковала это решение и обвинила Сырского в том, что он "решил создать коллапс" в системе Командования медицинских сил.

В Генштабе ответили, что военных медиков не "переводят в пехоту" — они и дальше будут работать по своей непосредственной специальности. Их будут отправлять в стабилизационные медицинские пункты воинских частей. Эти меры призваны максимально усилить оказание помощи военным на линии фронта и сохранение их жизней и здоровья. Усиление происходит по запросу командиров.

30 октября Безуглая обнародовала документ с подписью командующего Медицинских сил ВСУ, в котором генерал-майора медицинской службы Анатолий Казмирчук якобы требовал от командиров воинских частей провести до 21 октября отбор военнослужащих, которые по состоянию здоровья пригодны к военной службе без ограничений для перемещения их в боевые воинские части.

"Лжецы из Командования медицинских сил ВСУ во главе с "придворным" генералом Казмирчуком переводят медиков в пехоту согласно распоряжению Сырского. Обратите внимание: учитывается пригодность к службе без ограничений в пехоте, а не уровень медицинской квалификации", — написала депутат.

Фото: Марьяна Безуглая / Telegram

Напомним, 10 октября народный депутат Марьяна Безуглая обвинила главнокомандующего ВСУ Александра Сирского в том, что ВС РФ повредили ЗРК Patriot.