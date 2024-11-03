"Не от хороших времен": военных из Воздушных сил переводят в пехоту, — Игнат

Начальник пресс-службы командования ВС, вместе с тем, считает "манипуляцией" то, что от перевода в пехоту снижается процент сбитых дронов ВС РФ. Он уточнил, что также второй месяц подряд приходится бороться с загадочным российским дроном.

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Многих военных из Воздушных сил Украины переводят в пехоту, что сказывается "на общей картине". Такое заявление сделал начальник службы по связям с общественностью Командования ВС Юрий Игнат, реагируя на слова нардепа Марьяны Безуглой. Пост опубликован на его странице в Facebook.

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"Да, подтверждаю, направляют. Не от хороших времен… и много, и это очень болезненно для Воздушных сил. И, конечно, это определенным образом влияет на общую картину", — написал Игнат. В сообщении отмечается, что есть соответствующие решения, которые приходится выполнять.

Пост Юрия Игната

Вместе с тем Игнат также назвал манипуляцией то, что сложившееся положение сказывается на общей эффективности работы Воздушных сил в плане уничтожения российских дронов. Он уточнил, что ударные БПЛА сбивают и другие разновидности войск: Сухопутные, Десантно-штурмовые, Военно-морские силы, а также пограничники.

Процент сбитых "Шахедов" остается на прежнем уровне, на что указывают официальные ежедневные отчеты, добавил спикер ВС.

Неопознанный российский дрон

В то же время сообщается, что, наряду с "Шахедами" уже на протяжении второго месяца кряду "летит еще кое-что". По словам Игната, в сводках загадочный беспилотник маркируют как "БпЛА неустановленного типа". Таких дронов — примерно половина и отмечаются они как "локационно потерянные".

Ранее Безугла сообщала, что Генштаб распорядился перевести 1/5 военных медиков в пехотные бригады. В Генштабе ВСУ ответили на ее слова и отметили, что персоналом Медицинских сил усилят стабилизационные пункты воинских частей и подразделений, находящихся в районах ведения боевых действий.

Что сказала Марьяна Безуглая

По утверждениям народного депутата Украины Марьяны Безуглой, в Украине хуже сбивают дроны "Шахеды", что связано с переводом военных Воздушных сил ВСУ в пехотные войска.

В недавнем ее посте шла речь о том, что украинская ПВО заметно хуже стала противостоять дронам.

Посте нардепа Безуглой о переводе военных из Воздушных сил в пехоту

Марьяна Безуглая на днях также заявляла о предполагаемом переводе пятой части медиков из военных госпиталей в пехотные бригады.

Напомним, 10 октября представительница "Слуги народа" Марьяна Безуглая высказалась с критикой в адрес главкома Сирского из-за того, что российские войска повредили ЗРК Patriot.

Также сообщалось, что генерал Содоль уволился из ВСУ по состоянию здоровья. Прежде Юрий Содоль был уволен с должности командующего Объединенных сил, чему предшествовали жалобы украинских бойцов на его некомпетентность.