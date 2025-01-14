Переводять у піхоту: авіатехники Повітряних сил заявили про загрозу українській авіації (відео)

Раніше з частини забрали вже 218 авіатехніків, тепер надійшов наказ відправити ще 250 людей. Готувати літаки для вильотів буде нікому, вважає обслуговуючий персонал ПС ЗСУ.

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Більшість авіаційно-технічного персоналу Повітряних сил Збройних сил України, який обслуговує, підтримує та відновлює авіаційну техніку, нібито переводять до Сухопутних військ як піхотинців. Відповідне звернення авіатехніків з'явилося у мережі.

Як йдеться у зверненні, авіаційно-технічний персонал з 2014 року готує та обслуговує винищувачі МіГ-29, освоїв нові типи літаків та озброєння, надані західними партнерами та забезпечує навчання льотного вишкілу для випускників Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба (ХНУПС).

У відео наголошується, що наразі Повітряні Сили стикаються з реальним викликом, який, як зазначається, може поставити під загрозу не лише здатність виконувати бойові завдання, а й знищити саму основу авіації, адже військова частина отримала повідомлення про переведення майже всіх техніків у піхоту.

"Раніше вже забрали 250 осіб, зараз планують перевести ще 218. Технічний склад фактично знищується, а без нас авіація не зможе функціонувати". — йдеться у відео.

Також у відео йдеться, що авіатехніки намагаються зберегти бойову готовність, але без обслуговуючого персоналу це неможливо й ПС ЗСУ втратять основу нашої авіації та можливість захищати нашу землю.

Сержант Віталій Горжевський з позивним "Барт" зі 114 бригади Повітряних сил також повідомив про критичну ситуацію, яка загрожує бойовій готовності української авіації.

Старший технік інженерно-авіаційної служби прикарпатської авіаційної ескадрильї Дмитро Донцов у коментарі виданню "Галка" розповів, що рішення про переведення техніків у піхоту стане знищенням авіації. За його словами, для обслуговування одного літака потрібно мінімум вісім людей.

"Забирають і з керівництва, і з персоналу. Є регламентовані документи, у яких зазначено, скільки людей мають працювати з літаком. І якщо ми допустимо помилки на землі, то це життя пілота. А щоб підготувати пілота, потрібна багато років, плюс кілька років практики, бойовий досвід", — розповів він.

Дмитро Донцов додає, що з бригади вже забирали людей, але технікам вдавалося виконувати свою роботу. Утім, після останнього скорочення вони вже не зможуть обслуговувати всю кількість літаків, яка є у бригаді.

Реакція Безуглої на ситуацію

Як прокоментувала ситуацію народна депутатка Мар'яна Безугла, техніків, механіків та інших спеціалістів Повітряних сил "переправляють" у піхоту згідно з розпорядженнями Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Скорочують мобільні вогневі групи та оголюють цілі регіони. Водночас штаби не скорочуються, а навіть потай продовжується їх розширення, щоб заповнити офіцерські посади", — повідомила народна обраниця.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року начальник служби зі зв'язків із громадськістю Командування Повітряних сил зазначав, що справді багатьох військових із ПС переводили у піхоту, що позначалося на загальній картині збитих дронів ЗС РФ.

Наприкінці жовтня 2024 року Фокус розбирався, чи справді авіаінженерів відправляють на штурми посадок.