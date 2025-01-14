"Не зменшувати склад фахівців": Зеленський відреагував на скандал з переведенням авіатехніків

Президент відзначив резонанс, який викликало відеозвернення бійців Повітряних сил та надав доручення щодо залишення фахівців в тій кількості, яка необхідна для виконання бойових завдань.

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на відеозвернення бійців Повітряних сил Збройних сил України, де вони поскаржились на переведення більшої частини авіаційно-технічного персоналу у піхоту Сухопутних військ. Про своє рішення він розповів у вечірньому відеозверненні.

Володимир Зеленський розповів про розмову щодо інциденту з командувачем Повітряних сил України. За словами президента, було багато різної інформації та обговорень щодо переведень.

"Я доручив прояснити все суспільству й не зменшувати склад фахівців, які потрібні Повітряним силам для виконання бойових завдань – нашій авіації, ППО та мобільним вогневим групам", — додав президент України.

Скандал з переведенням авіатехніків у піхоту: що відомо

У вівторок, 14 січня у соцмережах з’явилося відеозвернення бійців Повітряних сил ЗСУ. Вони поскаржились, що більшу частину авіаційно-технічного персоналу переводять у піхоту Сухопутних військ. Раніше з частини забрали 218 авіатехніків, тепер надійшов наказ відправити ще 250 людей. Тому готувати літаки для вильотів буде нікому.

На ситуацію відреагувала народна депутатка Мар'яна Безугла, яка розповіла, що спеціалістів Повітряних сил перекидають у піхоту за розпорядженням головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що переведення "гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби" не планувалося і не планується, а штатна кількість технічного та льотного персоналу навпаки нарощується.

В Повітряних силах зазначили, що такі переведення здійснюватись не будуть. Там додали, що ситуація на передовій "вимагає непростих рішень", а Повітряні сили посилюють бригади на фронті вже "не перший рік".