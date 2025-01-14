"Не уменьшать состав специалистов": Зеленский отреагировал на скандал с переводом авиатехников

Президент отметил резонанс, который вызвало видеообращение бойцов Воздушных сил и дал поручение об оставлении специалистов в том количестве, которое необходимо для выполнения боевых задач.

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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на видеообращение бойцов Воздушных сил Вооруженных сил Украины, где они пожаловались на перевод большей части авиационно-технического персонала в пехоту Сухопутных войск. О своем решении он рассказал в вечернем видеообращении.

Владимир Зеленский рассказал о разговоре относительно инцидента с командующим Воздушных сил Украины. По словам президента, было много разной информации и обсуждений относительно переводов.

"Я поручил прояснить все обществу и не уменьшать состав специалистов, которые нужны Воздушным силам для выполнения боевых задач — нашей авиации, ПВО и мобильным огневым группам", — добавил президент Украины.

Скандал с переводом авиатехников в пехоту: что известно

Во вторник, 14 января в соцсетях появилось видеообращение бойцов Воздушных сил ВСУ. Они пожаловались, что большую часть авиационно-технического персонала переводят в пехоту Сухопутных войск. Ранее из части забрали 218 авиатехников, теперь поступил приказ отправить еще 250 человек. Поэтому готовить самолеты для вылетов будет некому.

На ситуацию отреагировала народный депутат Марьяна Безуглая, которая рассказала, что специалистов Воздушных сил перебрасывают в пехоту по распоряжению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. В Генеральном штабе ВСУ заявили, что перевод "остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы" не планировался и не планируется, а штатное количество технического и летного персонала наоборот наращивается.

В Воздушных силах отметили, что такие переводы осуществляться не будут. Там добавили, что ситуация на передовой "требует непростых решений", а Воздушные силы усиливают бригады на фронте уже "не первый год".